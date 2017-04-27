Авто со связанным человеком в багажнике задержали полицейские Алматинской области

Во время проверки документов у водителя инспекторы дорожно-патрульной полиции услышали из багажника крики о помощи , сообщает , сообщает patrul.kz





Автомобиль Lada с государственными номерами Мангыстауской области был остановлен сотрудниками дорожно-патрульной полиции на 29 километре трассы Алматы – Бишкек ближе к вечеру 26 апреля.





При проверке документов водитель заметно нервничал, чем и вызвал подозрение инспекторов. Решив проверить машину и пассажиров более тщательно, полицейские услышали из багажника странные звуки и попросили водителя его открыть.





Получив отказ, стражи порядка пригрозили применить спецсредства и вскрыть багажник самостоятельно, в присутствии двух понятых. В этот же момент из авто раздался крик о помощи и глухой стук.





Понимая, что «отвертеться» уже не удастся, молодой человек, управлявший машиной, выполнил требование. В багажнике лежал связанный пластиковыми хомутами по рукам и ногам мужчина. Все трое ехавших в Lada мужчин тут же были задержаны, а на место вызвана следственно-оперативная группа.





Двое из задержанных толком объяснить ничего не могли и лишь сообщили, что направлялись в Шымкент. С какой целью похитили мужчину, на месте задержания они так и не объяснили. Третй мужчина, находившийся в момент остановки в салоне авто, и вовсе сказал, что ничего не знал о мужчине в багажнике





Немного прояснил ситуацию оперативникам сам пленник. Он рассказал, что похитители ему знакомы по совместным делам. Правда по каким – пояснять не стал. Сказал лишь, что они на него хотели что-то повесить. Вероятно денежный долг.





Само похищение произошло на заправке, когда потерпевший заправлял свою автомашину Nexia. Знакомые затолкали его в салон и вывезли в горы. Там его жестоко избили бейсбольной битой, бросили в багажник своего авто и повезли в Шымкент. Третий пассажир действительно сел в Lada по дороге, но, как утверждает похищенный, мужчина видел, что в багажнике находится пленник.





Всех участников вышеописанных событий дорожно-патрульные полицейские передали оперативникам Карасайского РУВД Алматинской области, которым предстоит досконально установить не только все детали произошедшего, но и другие тонкости взаимоотношений похитителей и пленника.





Начато досудебное расследование.



