СМИ раскрыли секрет "красной кнопки" на столе Трампа

"Члены Демократической партии беспокоились из-за того, что Дональд Трамп будет держать палец над кнопкой. Но, возможно, они волновались зря", — говорится в статье.

По информации издания, американский президент нашел кнопке необычное применение — он использует ее, чтобы вызвать дворецкого, который приносит бокал с газировкой.

Деревянная подставка с красной кнопкой располагалась на столе и у предшественников Трампа, однако неизвестно, как они ею распоряжались, сообщает издание.

something you never saw during previous administration, soda on the Resolute desk pic.twitter.com/U7hZPbmWKE