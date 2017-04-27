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СМИ раскрыли секрет "красной кнопки" на столе Трампа

27 апреля 2017, 07:54

По информации СМИ, американский президент нашел кнопке необычное применение — он использует ее, чтобы вызвать дворецкого, который приносит бокал с газировкой.

Президент США Дональд Трамп использует "красную кнопку" в Овальном кабинете Белого дома, чтобы заказать себе газировку, сообщает РИА Новости со ссылкой на Yahoo News.

"Члены Демократической партии беспокоились из-за того, что Дональд Трамп будет держать палец над кнопкой. Но, возможно, они волновались зря", — говорится в статье.

По информации издания, американский президент нашел кнопке необычное применение — он использует ее, чтобы вызвать дворецкого, который приносит бокал с газировкой.

Деревянная подставка с красной кнопкой располагалась на столе и у предшественников Трампа, однако неизвестно, как они ею распоряжались, сообщает издание.


Ранее журналистка CNN Кейт Беннет обратила внимание на то, что на столе главы Соединенных Штатов стоит стакан с колой.

Фото: AP Photo / Pablo Martinez Monsivais.

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