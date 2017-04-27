СМИ раскрыли секрет "красной кнопки" на столе Трампа
27 апреля 2017, 07:54
По информации СМИ, американский президент нашел кнопке необычное применение — он использует ее, чтобы вызвать дворецкого, который приносит бокал с газировкой.
Президент США Дональд Трамп использует "красную кнопку" в Овальном кабинете Белого дома, чтобы заказать себе газировку, сообщает РИА Новости со ссылкой на Yahoo News.
"Члены Демократической партии беспокоились из-за того, что Дональд Трамп будет держать палец над кнопкой. Но, возможно, они волновались зря", — говорится в статье.
По информации издания, американский президент нашел кнопке необычное применение — он использует ее, чтобы вызвать дворецкого, который приносит бокал с газировкой.
Деревянная подставка с красной кнопкой располагалась на столе и у предшественников Трампа, однако неизвестно, как они ею распоряжались, сообщает издание.
something you never saw during previous administration, soda on the Resolute desk pic.twitter.com/U7hZPbmWKE— Kate Bennett (@KateBennett_DC) 28 января 2017 г.
Ранее журналистка CNN Кейт Беннет обратила внимание на то, что на столе главы Соединенных Штатов стоит стакан с колой.
Фото: AP Photo / Pablo Martinez Monsivais.
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