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В Алматы задержан угонщик, устроивший концерт в стиле "Наша Russia"

27 апреля 2017, 08:15

Когда джип заметили у одного из магазинов на улице Набережная в Медеуском районе Алматы, выяснилось, что злоумышленником оказался автомойщик.

Мужчина, задержанный полицейскими за угон с автомойки Toyota Land Cruiser, организовал для оперативников УВД Алмалинского района и патрульных произвольное выступление в стиле «Наша Russia», сообщает patrul.kz.

Угнанный внедороржник оперативники и сотрудники дорожно-патрульной полиции искали 7 часов.

-Во время несения службы нам поступило сообщение от дежурного Центра оперативного управления ДВД Алматы о том, что угнан автомобиль Toyota Land Cruiser. Совместно с оперативниками Алмалинского РУВД данная машина была задержана, - рассказал инспектор спецбатальона УАП ДВД Алматы Фархат Усеинов.

Когда джип заметили у одного из магазинов на улице Набережная в Медеуском районе Алматы, выяснилось, что злоумышленником оказался автомойщик.

-Это просто моя клиентка. Она постоянно у меня моется, - объяснил задержанный. – Попросила помыть машину. Я согласился. Помыл. Потом меня «замкнуло». И я поехал. Приехал на могилки. Скоро же у нас родительский день. Уборку сделал. И там на весь день «завис». Когда обратно ехал, ребята меня задержали. К ним претензий никаких нет.

Пока опера и патрульные ожидали приезда на место задержания следственно-оперативной группы, горе-угонщик снова и снова пытался объяснить, что не имел злого умысла, а совершил все по глупости и намеревался сам вернуть машину хозяйке.

При этом он даже начал шутить, вспомнив известного персонажа - Александра Бородача, которого сыграл комик Михаил Галустян в юмористической программе «Наша Russia».

Тем не менее, шутка с внедорожником вряд ли будет понята в суде. Скорее всего, шутить ему придется уже в местах заключения, участвуя в конкурсах самодеятельности.


Фото: patrul.kz.

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