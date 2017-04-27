В Алматы задержан угонщик, устроивший концерт в стиле "Наша Russia"

Когда джип заметили у одного из магазинов на улице Набережная в Медеуском районе Алматы, выяснилось, что злоумышленником оказался автомойщик.

Мужчина, задержанный полицейскими за угон с автомойки Toyota Land Cruiser, организовал для оперативников УВД Алмалинского района и патрульных произвольное выступление в стиле «Наша Russia», сообщает сообщает patrul.kz





Угнанный внедороржник оперативники и сотрудники дорожно-патрульной полиции искали 7 часов.





-Во время несения службы нам поступило сообщение от дежурного Центра оперативного управления ДВД Алматы о том, что угнан автомобиль Toyota Land Cruiser. Совместно с оперативниками Алмалинского РУВД данная машина была задержана, - рассказал инспектор спецбатальона УАП ДВД Алматы Фархат Усеинов.





Когда джип заметили у одного из магазинов на улице Набережная в Медеуском районе Алматы, выяснилось, что злоумышленником оказался автомойщик.





-Это просто моя клиентка. Она постоянно у меня моется, - объяснил задержанный. – Попросила помыть машину. Я согласился. Помыл. Потом меня «замкнуло». И я поехал. Приехал на могилки. Скоро же у нас родительский день. Уборку сделал. И там на весь день «завис». Когда обратно ехал, ребята меня задержали. К ним претензий никаких нет.





Пока опера и патрульные ожидали приезда на место задержания следственно-оперативной группы, горе-угонщик снова и снова пытался объяснить, что не имел злого умысла, а совершил все по глупости и намеревался сам вернуть машину хозяйке.





При этом он даже начал шутить, вспомнив известного персонажа - Александра Бородача, которого сыграл комик Михаил Галустян в юмористической программе «Наша Russia».





Тем не менее, шутка с внедорожником вряд ли будет понята в суде. Скорее всего, шутить ему придется уже в местах заключения, участвуя в конкурсах самодеятельности.







