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Пентагону разрешили пересмотреть численность войск в Ираке и Сирии

27 апреля 2017, 08:45

Контингент американских войск в Ираке составляет 5 262 человека, в Сирии — 503 человека. Однако в реальности это количество больше на несколько тысяч.

Администрация США наделила Пентагон полномочиями по пересмотру системы ограничений американского военного контингента, действующего в Ираке и Сирии. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственные источники, передает РИА Новости.

По его данным, в Пентагоне подтвердили данную информацию, но отметили, что никаких изменений до сих пор не было сделано. Там также подчеркнули неизменность американской стратегии в Ираке и Сирии, которая направлена на поддержку местных сил в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"*.

В то же время, как отмечает агентство, данная мера наделяет Пентагон более широкими полномочиями в принятии решений и может привести к реальному увеличению численности американских войск в этих странах.

Как указывается, официально в рамках принятой еще при президенте Бараке Обаме программы контингент американских войск в Ираке составляет 5 262 человека, в Сирии — 503 человека. Однако, как отмечает агентство, в реальности это количество больше на несколько тысяч.

* Террористическая организация, запрещенная в Казахстане.

Фото: AP Photo / Luis M. Alvarez.

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