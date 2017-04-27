Российские инспекторы пресекли вывоз в Казахстан рыбы и картофеля

Сотрудниками Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай, в Рубцовском и Третьяковском районах пресечены попытки вывоза из Российской Федерации в Республику Казахстан рыбы в ассортименте, сухого молока и картофеля продовольственного общим весом 5,1 тонны, передает передает Казинформ





По информации пресс-службы Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай, 25 апреля 2017 года гражданин Казахстана с территории Рубцовского района пытался перевезти в Усть-Каменогорск 350 кг молока сухого, 1,5 тонны рыбы мороженой (сельдь, скумбрия, камбала) без ветеринарно-сопроводительных документов, а также 3,2 тонны картофеля продовольственного без фитосанитарного сертификата. За нарушение правил вывоза владелец груза привлечен к административной ответственности. Инспекторами Управления Россельхознадзора вывоз груза был запрещен, разъяснен порядок вывоза данных видов продукции на экспорт.





Позже, в тот же день, в Третьяковском районе инспекторы Управления Россельхознадзора Алтайскому краю и Республике Алтай задержали данный груз. Гражданин повторно попытался вывезти продукцию из Алтайского края в Казахстан без документов, подтверждающих безопасность продукции. Груз не допущен к вывозу, нарушитель в очередной раз привлечен к административной ответственности.





Мероприятие по недопущению вывоза с территории Российской Федерации в Республику Казахстан указанной продукции осуществлялось совместно с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю.



