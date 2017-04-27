Украинская победительница «Евровидения-2016» Джамала вышла замуж

Видеозапись с церемонии была обнародована на YouTube-канале "Іслам в Україні".

Джамала прибыла на бракосочетание в белоснежном платье закрытого фасона и фате ручной работы, созданной украинскими и грузинскими дизайнерами. Жених облачился в смокинг, а также в национальный головной убор.

Известно, что 33-летняя Джамала и 25-летний Бекир уже больше двух лет были вместе. Как призналась певица, они познакомились на вечеринке друзей, и с тех пор не расставались.





О супруге Джамалы известно, что он окончил Киевский национальный университет имени Шевченко по специальности "медицинская радиофизика", а также Киевскую школу экономики