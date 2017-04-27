Назарбаев: Надо чтобы люди вспомнили, что мы никогда не облачались в черное одеяние

Прекратить практику религиозного образования за рубежом призвал теолог и директор реабилитационно-консультативного центра «Ансар» Аскар Сабдинов на XXV сессии Ассамблеи народа Казахстана с повесткой дня: «Стабильность, единство, согласие - основа модернизации» во Дворце мира и согласия под председательством Нурсултана Назарбаева, передает корреспондент Zakon.kz.

В рамках своей речи теолог напомнил, что сегодня религиозный экстремизм очень большая опасность для всего мира. Он сравнил экстремизм с мухами и комарами, которые травят общественное сознание.

«В рамках недавней конституционной реформы нарушения межконфессионального согласия признается противоправным, это очень своевременный шаг, - добавил он. - Для нашего народа традиции и религии всегда были источником силы в сложные времена. Ханафитский мазхаб объединял народ укреплял национальное сознание кочевников и земледельцев на огромных просторах Евразии. Разве может сейчас кто-то диктовать изменить своим традициям, забыть свою веру? Нет!».

«Вы абсолютно правы, говоря, что в нашей традиции не носят черных и коротких одежд, это чуждо для нас, - сделал он отсылку к речи президента. - Мы дети Великой Степи и полностью поддерживаем ваш проект «духовные святыни Казахстана», это говорит о нашей собственной дороге в религии. Великий Аль-Фараби одним из первых предложил рассматривать религию и науку, как две формы познания мира. Необходимо возродить духовное и научное наследие казахских и тюрко-мусульманских мыслителей, создать полноценный фонд светского и теологического образования».

Он также отметил важность борьбы с внешним богословным воздействием.

«Важно поставить заслон призывам других стран, несоответствующим нашей культуре, традициям, духовным ориентирам. Они не должны действовать и иметь силы в нашей реальности».

При этом он добавил, что мусульманское духовенство Казахстана могло бы применить меры в борьбе.

«У нас созданы все условия для подготовки кадров, государство выделяет гранты на обучение религиоведов, теологов, исламоведов, в том числе магистрантов и докторантов. Действует университет Нур Мубарак и 9 медресе, из них 4 медресе-колледжа. В этой связи было бы логично прекратить практику религиозного обучения за рубежом» - заключил он.

Нурсултан Назарбаев ответил докладчику, что выступать с такими речами он должен не только перед ним и членами Ассамблеи народов Казахстана, но и перед народом.

«Вы должны перед народом это говорить и тогда народ поддержал бы тебя, - сказал глава государства. - Здесь сидят акимы всех областей, они должны работать с населением. Мусульмане должны вести эту работу, они должны объяснять, какое одеяние у нас неприемлемо в обществе. Надо чтобы люди знали и вспомнили, что мы никогда не облачались в черное одеяние» - подытожил президент.

Татьяна Ковалева