Руководитель Алматинского филиала ГУ «Казселезащита» освобожден от должности

Специализированной природоохранной прокуратурой города Алматы проведена проверка готовности городских служб к паводкоопасному периоду текущего года, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Прокуратуры города.

Проверкой установлено, что в целом город к паводкам готов, все гидротехнические сооружения находятся в удовлетворительном состоянии, местными исполнительными органами проведена работа по очистке арычных систем, определению мест, подверженных паводкам, с принятием превентивных мер по предупреждению возможных чрезвычайных ситуаций, вызванных паводками.

Однако, проверкой были выявлены и недостатки, на которые Природоохранной прокуратурой было заострено внимание уполномоченных государственных органов и организаций.

Например, были выявлены недостатки в работе по подготовке к паводкам со стороны Алматинского филиала ГУ «Казселезащита», в связи с чем в адрес организации было направлено представление об устранении нарушений законности, по итогам рассмотрения которого, руководитель Филиала за халатное отношение к своим обязанностям был освобожден от занимаемой должности.

Также проверкой был установлен неправильный подход к определению резерва сил и средств, подготовленных к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций.

В связи с чем, в адрес ДЧС города Алматы был направлен соответствующий акт прокурорского реагирования, в котором указано о необходимости совместно с местными исполнительными органами, проведения работы по определению реальных возможностей группировки резервных сил и средств, а в случае их недостаточности о решении вопроса об усилении подготовленного резерва.

Прокуратурой работа государственных служб по подготовке к паводкоопасному 2017 года периоду взята на контроль.