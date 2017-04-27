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Ким Кардашьян рыдала из-за появившихся в СМИ снимков ее целлюлита на ягодицах

27 апреля 2017, 09:21

Пользователи Сети раскритиковали пятую точку американской теледивы.

Американская знаменитость Ким Кардашьян была шокирована, увидев в СМИ и соцсетях комментарии к своим откровенным снимкам. Звезда хотела порадовать поклонников летними фотографиями "настоящего тела" и сделала снимки без фотошопа, сообщает Ren.tv.



Но поклонники были весьма удивлены, увидев на ягодицах Кардашьян целлюлит. После публикации фотографий в Сети посыпался шквал критики в отношении знаменитости.



Как сообщает Mirror, сама Кардашьян была безумно расстроена тем, как отреагировали люди на ее фото. Близкие знаменитости рассказали изданию, что она рыдала из-за того, что люди ведут себя как садисты.

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