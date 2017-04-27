Ким Кардашьян рыдала из-за появившихся в СМИ снимков ее целлюлита на ягодицах













Но поклонники были весьма удивлены, увидев на ягодицах Кардашьян целлюлит. После публикации фотографий в Сети посыпался шквал критики в отношении знаменитости.













Как сообщает Mirror, сама Кардашьян была безумно расстроена тем, как отреагировали люди на ее фото. Близкие знаменитости рассказали изданию, что она рыдала из-за того, что люди ведут себя как садисты.