Ким Кардашьян рыдала из-за появившихся в СМИ снимков ее целлюлита на ягодицах
27 апреля 2017, 09:21
Пользователи Сети раскритиковали пятую точку американской теледивы.
Американская знаменитость Ким Кардашьян была шокирована, увидев в СМИ и соцсетях комментарии к своим откровенным снимкам. Звезда хотела порадовать поклонников летними фотографиями "настоящего тела" и сделала снимки без фотошопа, сообщает Ren.tv.
Но поклонники были весьма удивлены, увидев на ягодицах Кардашьян целлюлит. После публикации фотографий в Сети посыпался шквал критики в отношении знаменитости.
Как сообщает Mirror, сама Кардашьян была безумно расстроена тем, как отреагировали люди на ее фото. Близкие знаменитости рассказали изданию, что она рыдала из-за того, что люди ведут себя как садисты.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4856078-9defbf73a135709e5b2ff5a5114fdd98
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...