А.Джаксыбеков назвал участки реформ, влияющих на преобразования в стране

26 апреля т.г. в Акорде под председательством Руководителя Администрации Президента РК Адильбека Джаксыбекова состоялось первое заседание Национальной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания при Президенте РК, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета информации.

В своем выступлении А.Джаксыбеков подчеркнул, что модернизация общественного сознания является не только самым ответственным, но и самым сложным участком реформ, от которого «зависит результат и политических, и экономических преобразований в стране».

«Глава государства определил направления развития нашей нации, каждого казахстанца для успеха в XXI веке. Это не просто создание новых институтов и принятие правовых норм. Речь идет о системном обновлении отношений в обществе», - отметил А.Джаксыбеков.

«Подобная цель еще не ставилась в нашей истории. Ее достижение требует нестандартных подходов, неординарных решений. Требуется консолидация усилий всех центральных и местных госорганов, общественного сектора», - подчеркнул Руководитель Администрации Президента РК. В этой связи, пояснил он, состав Национальной комиссии включает министров, акимов, представителей ведущих общественно-политических объединений, научных, образовательных, экспертных организаций.

В ходе заседания Национальной комиссии были названы руководители рабочих групп.

Группу по переходу государственного языка на латиницу возглавит директор Института языкознания Е.Кажыбек; группу по проекту «Новое гуманитарное знание. 100 новых учебников на казахском языке» - Министр образования и науки Е.Сагадиев и председатель попечительского совета общественного фонда «Wikibilim» Р.Кенжеханулы; по проекту «Туған жер» - заместитель Руководителя Администрации Президента О.Уразалин и ректор Евразийского национального университета Е.Сыдыков; по проекту «Сакральная география Казахстана» - Министр культуры и спорта А.Мухамедиулы и директор Института истории и этнологии Х.Абжанов; по проекту «Современная казахстанская культура в глобальном мире» - заведующая Отделом внутренней политики А.Балаева и Министр иностранных дел К.Абдрахманов; по проекту «100 новых лиц Казахстана» - заведующий Секретариатом АНК Д.Мынбай и Министр информации и коммуникаций Д. Абаев.

Председатель Национальной комиссии поручил руководителям групп «вовлечь в работу ведущих экспертов».

«Призываю активное участие принять также политические партии, Национальную палату предпринимателей «Атамекен», общественные объединения, экспертов, ученых. Комиссия готова рассмотреть предложения всех граждан Казахстана», - сказал А.Джаксыбеков.