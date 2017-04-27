До конца года в ЮКО газом будут обеспечены около 100 тысяч жителей

В этом году порядка 100 тысяч южноказахстанцев будут обеспечены местным природным газом. Для этого из областного бюджета предусмотрено 14,1 млрд. тенге, на которые будет построено 86 объектов и подготовлена проектно-сметная документация для 89 проектов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима ЮКО.

По результатам 2017 года, 57 населенных пунктов области, или 99,5 тысячи жителей, будут обеспечены природным газом. Таким образом, количество газифицированных поселков достигнет 357 (42,3 %), а это 1 854 807 жителей (65,3%).

Кроме этого, в текущем году будет вестись строительство автоматизированной газораспределительной станции «Шанак» в Казыгуртском районе и АГТС №18 «Шардара» в Шардаринском районе (на участке газовой магистрали «Газли-Шымкент»). Объекты планируют сдать в эксплуатацию до конца 2018 года. Они позволят полностью обеспечить жителей данных районов голубым топливом.

Отметим, Южный Казахстан природным газом обеспечивают магистральный газопровод «Газли-Шымкент», берущий начало в Узбекистане, и отечественный «Бейнеу-Бозай-Шымкент». Годовая потребность области в природном газе составляет 1 млрд. кубометров.

За последние восемь лет дополнительно были газифицированы 203 поселка, в результате из 844 населенных пунктов газифицировано 300 (35,5%), или 1 755 307 (61,8%) жителей.

Областным управлением энергетики и ЖКХ подготовлен комплексный план мероприятий газификации населенных пунктов ЮКО на 2017-2020 годы. Согласно плану, до 2021 года планируется газифицировать еще 383 населенных пункта (960 195 жителей). В результате, по итогам 2020 года, количество газифицированных поселков в регионе достигнет 683 (80,9%), или 2 715 501 (95,6 %) жителей. Для этого в 2016 году из республиканского и областного бюджета будет выделено 13,7 млрд. тенге, на которые газифицируют 25 поселков.