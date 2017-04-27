Аблязов лично легализовал похищенные средства в БТА Банке

На очередном судебном заседании по делу Мухтара Аблязова и его сообщников был рассмотрен эпизод, связанный со схемой выдачи многомиллиардного кредита компании-однодневки. Этот заём, как и многие другие, не был погашен, а выданные деньги в конечном итоге поступили на личный счет Аблязова в БТА Банке, МИА «Казинформ».

В августе 2007 года Аблязовым совершена мнимая сделка по приобретению 99% доли в уставном капитале ТОО «Каменское плато» за 101 тыс. тенге. Продавцом доли выступила его же оффшорная компания «Gambaс Limited». Однако уже спустя месяц было зарегистрировано новое предприятие «Компания Митра», также полностью контролируемое Аблязовым.

В этот же период по указанию Аблязова ТОО «Компания Митра» профинансирована в БТА Банке на 17,5 млрд. тенге. Примечательно, что целью получения многомиллиардного кредита являлась покупка доли Аблязова в ТОО «Каменское плато», приобретенном им месяц назад всего за 101 тыс. тенге.

При одобрении займа членов Кредитного комитета Банка не смущал тот факт, что заемщик является вновь созданной компанией с нулевыми активами. Свою роль сыграло то, что члены кредитного комитета знали, что заемщик подконтролен самому Аблязову.

В ноябре 2007 года между Аблязовым и ТОО «Компания Митра» заключена сделка по купле-продаже доли ТОО «Каменское плато» за 17,5 млрд. тенге. Деньги были перечислены на личный банковский счет Аблязова и использованы им для покупки акций БТА Банка.

По такой схеме Аблязов стал основным акционером БТА, приобретая его акции за кредитные средства самого же банка. Такая схема приносила Аблязову как минимум двойную выгоду, во-первых, увеличивалась его доля в БТА, во-вторых, он отмывал похищенные деньги с максимальной пользой. До сентября 2008 года Аблязов сам получал внушительные суммы дивидендов по ценным бумагам, а после решил продать их своей оффшорной компании «Johnson Quality Products» за 156 миллионов долларов США, которые также были кредитными средствами Банка. Эти деньги выведены на счет оффшорной компании «Forest Management LTD» в латвийском банке «Trasta Kommercbank» и использовались Аблязовым на покупки элитной недвижимости за рубежом.