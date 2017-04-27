Американец прославился на весь мир из-за измены подруги
27 апреля 2017, 09:33
Он вернулся домой и обнаружил в кровати спящую подругу с любовником. Мужчина сделал селфи на их фоне и опубликовал снимки в Сети.
Дастон Халлоуэй разместил фотографии на своей странице в соцсети Facebook, сообщают Дни.ру.
"Когда приходишь домой и видишь другого мужчину в кровати с любимым человеком. Хороший мужчина достоин хорошей женщины", – прокомментировал он снимки.
Интернет-пользователи принялись обсуждать неприятную ситуацию, выражая поддержку Халлоуэю. Он рассказал подписчикам, что сначала хотел "пнуть любовника в зад", но вместо этого "повел себя как босс".
"Когда я сделал селфи, толкнул свою девушку, чтобы проснулась, но она была очень пьяна, – добавил американец. – А я хотел спросить, могу ли переночевать в другой спальне и что любит есть на завтрак этот человек".
Через некоторое время обманутый влюбленный удалил фото, но письма с соболезнованиями он получает до сих пор. Примечательно, что Халлоуэй старается отвечать на все сообщения.
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