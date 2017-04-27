Президент учредил награды к 25-летию КНБ

Глава государства подписал Указ «О юбилейной медали и юбилейном знаке в ознаменование 25-летия со дня образования Комитета национальной безопасности Республики Казахстан», передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«В ознаменование 25-летия образования Комитета национальной безопасности Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Учредить юбилейную медаль «Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитетіне 25 жыл» и юбилейный знак «Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитеті», - говорится в тексте документа.

Также, утвердить прилагаемые: Правила награждения юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитетіне 25 жыл» и юбилейным знаком «Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитеті»; описание и образец юбилейной медали «Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитетіне 25 жыл»; описание и образец юбилейного знака «Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитеті».