НАСА сообщило об открытии новой планеты размером с Землю
27 апреля 2017, 09:44
В НАСА отмечают, что, "скорее всего, планета слишком холодная для того, чтобы на ней могла быть жизнь в том виде, в каком мы знаем ее, поскольку ее звезда слишком слабая".
Международная группа исследователей заявила об обнаружении новой ледяной планеты размером с Землю, сообщает РИА Новости со ссылкой на НАСА.
Согласно сообщению ведомства, планета, размер которой приблизительно равен размеру Земли, находится на таком же расстоянии от своей звезды, как Земля — от Солнца.
"Эта ледяная планета является самой малой из тех, что когда-либо были обнаружены с помощью микролинзирования", — сообщил в связи с открытием сотрудник Лаборатории реактивного движения НАСА в Пасадене (Калифорния) Йосси Шварцвальд (Yossi Shvartzvald).
В НАСА отмечают, что, "скорее всего, планета слишком холодная для того, чтобы на ней могла быть жизнь в том виде, в каком мы знаем ее, поскольку ее звезда слишком слабая".
Как пояснили в НАСА, новая планета получила название OGLE-2016-BLG-1195Lb. Она была выявлена в результате осуществляемого на базе Варшавского университета (Польша) оптического эксперимента по гравитационному линзированию (Optical Gravitational Lensing Experiment, OGLE). Авторы исследования также использовали Южно-Корейскую сеть телескопов микролинзирования KMTNet и американский космический телескоп Спитцер (Spitzer).
В НАСА отмечают, что открытие способствует лучшему пониманию распределения планет в нашей галактике. По мнению ученых, это дает новые знания для понимания планетарных систем за пределами Солнечной системы.
Фото: © NASA
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