Стабильность, единство, согласие - основа модернизации

Юлия Магер, Анастасия Прилепская

Нурсултан Назарбаев принял участие в XXV сессии Ассамблеи народа Казахстана, тема которой - «Стабильность, единство, согласие - основа модернизации».

Сессия АНК состоялась в важный период развития государства и общества, особенность которого заключается в системной модернизации страны. Конституционная реформа, Послание Президента народу, задачи, определенные Модернизацией 3.0, необходимость модернизации общественного сознания... Все это звенья единой цепи, способные вывести Казахстан на новый уровень развития.

И не случайно именно эти темы стали главными на прошедшей во Дворце Мира и Согласия встрече, в которой приняли участие свыше полутора тысяч человек - члены и ветераны ассамблеи из всех регионов, председатели республиканских и региональных этнокультурных объединений, депутаты Парламента, руководители центральных исполнительных органов, политических партий, НПО, ректоры вузов, представители дипломатических миссий, научной, творческой интеллигенции.

Стать нацией успешных людей

Обращаясь к участникам XXV сессии АНК, Председатель Ассамблеи народа Казахстана Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что 2017 год для нашей страны - особенный.

- В этом году на первый план всей нашей работы вышла системная модернизация. Во-первых, мы развернули модернизацию экономики. Во-вторых, начали политическую модернизацию.

В-третьих, мы приступаем к модернизации общественного сознания, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Как подчеркнул Президент, эффективное движение по каждому из обозначенных направлений будет нелегким, но, пожалуй, самым серьезным вызовом станет духовное развитие общества. Вместе с тем именно эта работа представляется самой важной - без изменения в нужную сторону сознания людей невозможно решить поставленные перед страной задачи. Тому, в каких именно направлениях казахстанцам необходимо развиваться на ментальном уровне, посвящена статья «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания».

Нурсултан Назарбаев акцентировал внимание на основной цели программной статьи и поделился своим видением эволюции казахстанского общества.

- Прежде всего я обозначил облик казахстанца будущего - каким я хочу его видеть. Во-первых, это созидательная личность, конкурентоспособная в глобальном мире. Во-вторых, это прагматик и реалист, ориентированный на достижение конкретных целей. В-третьих, это человек, укрепивший национальную идентичность и отказавшийся от всего, что сдерживает развитие нации. Хочу особо подчеркнуть, что под нацией я имею в виду всех граждан Казахстана. В-четвертых, это человек на пике глобальных знаний, для которого культ образования имеет первостепенное значение. В-пятых, это сознательный гражданин, который четко понимает - только эволюционное развитие дает народу шанс на процветание. В-шестых, это человек, обладающий открытым сознанием, полиязычный интеллектуал, готовый к переменам и восприятию лучшего мирового опыта, - отметил Глава государства.

Президент подчеркнул, что по всем этим направлениям будет работать специально созданная Национальная комиссия по модернизации общественного сознания, и выразил уверенность, что Ассамблея народа Казахстана также активно включится в эту работу. Нурсултан Назарбаев отметил важность глубокого изучения положений, выдвинутых в программной статье.

На теме казахстанца будущего Глава государства остановился очень подробно - не просто перечислил основные качества, но также просто и понятно пояснил, что именно он имеет в виду. Ключевым же посылом стало то, что в будущем Казахстан должен стать нацией успешных людей - людей, которые сами ответственно и эффективно строят свою жизнь.

Пассивность, подчеркнул Нурсултан Абишевич, никогда не приносит человеку процветания. Существовавшая в Советском Союзе модель, когда жизнь человека была под мощной «опекой» государства, когда на каждом этапе становления для гражданина уже были «готовые» пути (и, как правило, безальтернативные), - в нынешних условиях категорически неэффективна и нежизнеспособна. Созидать свою жизнь и благополучие человек должен сам, а задача государства - создать для своих граждан возможности для самореализации. В Казахстане, отметил Президент, они есть у каждого.

- Если мы хотим, чтобы Казахстан, наша нация, стала современной, каждый должен начать с себя, - подчеркнул Глава государства.

Впереди конкретные дела

В своей статье Нурсултан Назарбаев обозначил ряд конкретных проектов, нацеленных на создание условий, которые будут способствовать модернизации общественного сознания. В реализации многих из них, по его словам, может быть активно использован потенциал Ассамблеи народа Казахстана.

В первую очередь большие возможности открываются для АНК в проекте «Малая Родина» - «Туған жер». По мнению Президента, этот проект будет близок всем казахстанцам, вне зависимости от их этнической принадлежности. Казахи, русские, корейцы, немцы, украинцы, греки - все представители богатой казахстанской этнической палитры, родившиеся и выросшие на этой земле, с огромной теплотой и любовью относятся к свой малой родине. А именно с этих чувств начинается и подлинный патриотизм по отношению к Родине большой - Республике Казахстан.

Нурсултан Назарбаев призвал представителей бизнеса, творческой и научной интеллигенции принять участие в проекте «Малая родина» и направить свои усилия на поддержку земляков в аулах и селах.

- Самое непосредственное отношение к АНК имеет проект «100 новых лиц Казахстана». Сколько наших замечательных современников, активистов ассамблеи трудится на благо страны. Таких людей надо показывать независимо от этнической, региональной, гендерной, религиозной принадлежности. Критерий здесь - один: вклад в развитие Казахстана, - продолжил Глава государства, подчеркнув, что такие истории станут лучшим примером.

Третий проект, в реализации которого может принять участие АНК, - это «Современная казахстанская культура в глобальном мире». Как подчеркнул Нурсултан Назарбаев, говоря о современной казахской культуре, мы говорим о культуре всего народа Казахстана, вклад в развитие которой в эпоху независимости внесли представители всех проживающих в стране этносов.

Еще одно важное направление - проект «Новое гуманитарное знание», который имеет важное значение для формирования сознания молодежи. Президент отметил, что сегодня на различных языках мира существуют блестящие учебники по важнейшим гуманитарным наукам - философии, социологии, экономике, культурологии, востоковедению и многим другим, и лучшие из них необходимо перевести на казахский язык.

- Я уверен: включение этого научного массива в учебный процесс поднимет его на новый уровень, - поделился видением Нурсултан Абишевич.

Глава государства подчеркнул, что все эти проекты также имеют целью укрепить общенациональную идентичность и взаимопонимание в обществе через повышение образованности нации, развитие казахстанской культуры. Председатель Ассамблеи народа Казахстана выразил уверенность, что соратники по АНК на деле поддержат предложенные им идеи.

Риски и возможности

Как отметил Нурсултан Назарбаев, решая задачи комплексной модернизации, необходимо учитывать глобальные риски, которые есть в современном мире. Пошатнулась мировая безопасность. Повсеместно растет социальная напряженность, ксенофобия. Процессы изменения, не всегда позитивные, происходят практически во всех сферах жизни. Казахстан как часть мирового сообщества не может сбрасывать со счетов внешние условия и должен внимательнее относиться к ситуации внутренней.

Президент обратил внимание, что Казахстан 25 лет своей независимости прожил без конфликтов, этнических и конфессиональных. Но нельзя воспринимать такие условия как данность. Мир и стабильность в стране - результат большой системной работы, и сохранение этих важнейших для будущего развития факторов требует неустанного внимания и огромного труда.

- Общество и граждане должны знать, что мир, стабильность не складываются сами по себе. Государство твердо держит руку на пульсе межэтнических и межконфессиональных процессов. Ассамблея народа Казахстана, все государственные органы ведут повседневную, кропотливую работу над укреплением национального единства, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства поручил центральным и местным государственным органам выработать новые, нестандартные решения по сохранению мира и согласия в стране. Универсальную формулу мира и согласия пока еще никто не вывел, но опыт Казахстана в этой сфере успешен и уникален, и не случайно интерес к его изучению проявляют многие страны мира. Используя как базу все лучшее, что было сделано за эти годы, необходимо выстроить дальнейшую работу с учетом обострившихся рисков, а также новых условий и возможностей.

Успешное развитие страны за четверть века наглядно демонстрирует правильность выбранного курса. Президент отметил, что за эти годы многое было сделано, но впереди - новые задачи, которые стоят как перед государственными органами, так и перед ассамблеей.

Первая - это необходимость сформировать общественное сознание, отвечающее задачам системной модернизации. В этот процесс должны быть вовлечены все - государство и гражданское общество, образование и социальная сфера, частный бизнес и масс-медиа. При этом Глава государства подчеркнул, что успеха сумеет добиться лишь та нация, которая повысит конкурентоспособность всего народа, а не отдельных людей, так что в процессах духовной модернизации важны и качество, и количество. Вторая задача - это укрепление гражданской идентичности, обеспечение единства и согласия.

В контексте обозначенных приоритетных направлений Нурсултан Назарбаев определил конкретные действия, требующиеся от АНК.

В первую очередь Президент отметил, что необходимо разработать план участия Ассамблеи народа Казахстана в проектах модернизации общественного сознания в каждом регионе.

Важную роль в работе АНК играют советы общественного согласия. Они, как отметил Глава государства, стали востребованной диалоговой площадкой, авторитетной структурой, способной реально помогать людям. Так, по озвученным Президентом данным, в 2016 году советами было разрешено около 2 тыс. конкретных вопросов. Участвуют они и в развитии местного самоуправления. Учитывая потенциал советов, Нурсултан Назарбаев обозначил еще одно важное направление работы, где они могут принести пользу.

- Поручаю Министерству по делам религий и гражданского общества совместно с акимами областей подготовить план деятельности советов общественного согласия Ассамблеи народа Казахстана всех уровней по противодействию религиозному экстремизму на 2017-2018 годы. Также следует регламентировать работу советов общественного согласия АНК и разработать четкие критерии их деятельности, - дал указания Глава государства.

Относительно новым направлением в работе АНК стала ее функция как координатора всей благотворительной деятельности в стране и медиации. Нурсултан Назарбаев поручил усилить эти новые направления работы на местах, а также дал указания Правительству, акиматам и ассамблее представить предложения по развитию благотворительности, обеспечению ее прозрачности.

- Эффективность работы сегодня в значительной степени определяется информационным сопровождением. В этом плане создание многофункционального мультимедийного портала Ассамблеи народа Казахстана станет важным инструментом. Министерство информации и коммуникаций совместно с АНК должны обеспечить создание такого портала к следующему году, - добавил Президент.

Непреходящая ценность

Еще в самом начале работы сессии Нурсултан Назарбаев признался участникам мероприятия: выступать перед членами Ассамблеи народа Казахстана для него особенно приятная миссия, и, к слову, выступление Президента заняло больше часа. Глава государства даже пошутил на сей счет: мол, сам понимает, что нарушает теоретические правила регламента, но что делать, если так много хочется сказать, а перед ним - самая лучшая аудитория?

- Временами я смотрю на большую карту Казахстана, которая висит в моем кабинете. Я вижу на ней не только названия областей, районов, городов, сел, но и представляю ту огромную работу, которая идет на всей территории нашей огромной страны, которую мы проделали все с вами вместе. Мы являемся народом единого будущего, которое вместе создаем. Путь к этому сложен, но велик. Новое поколение должно понимать, как в непростое время прошлого столетия формировался наш народ. Именно для этого я предлагаю создать интерактивную историческую карту «Народ Казахстана», которая наглядно и детально покажет процесс консолидации всех национальностей на древней казахской земле - с учетом особой, государствообразующей миссии казахской нации. Поручаю Министерству образования и науки совместно с АНК разработать на научной основе такую интерактивную карту и презентовать ее на День благодарности в следующем году, - сказал Нурсултан Абишевич.

Делясь размышлениями с соратниками по Ассамблее народа Казахстана, Председатель этой консолидирующей структуры обратил внимание, что в числе непреходящих ценностей человека и общества особое место занимает единство. Возникает оно по-разному, но ценно - всегда.

В древности у казахов был обычай кровного братания, который объединял людей навечно. В современном обществе единство и братство рождают взаимопомощь. Укреплять их также необходимо делами. И, как подчеркнул Президент, важнейшая задача старшего поколения - передать потомкам бесценный опыт построения и сохранения мира и согласия.

Формула обновления

Участники сессии активно включились в обсуждение основных тем повестки дня. И в первую очередь речь шла о принципах духовного обновления, изложенных в программной статье Президента «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания».

Как подчеркнула в своем выступлении председатель научно-экспертной группы АНК Восточно-Казахстанской области Нелли Краснобаева, ассамблея должна принять самое активное участие в осуществлении модернизации.

- Духовное обновление Казахстана - это национальный код, умноженный на знания, традиции и инновации, - подчеркнула она. - В программной статье Президента изложена глобальная стратегия духовного расцвета нации в XXI веке. Если обратиться к истории таких стран, как Япония, Малайзия, Индонезия, Турция, то можно увидеть, что идеи, сочетавшие традиции и прогресс, изменили эти государства. Миром правят идеи. И статья Президента открывает именно такие новые жизненные смыслы и горизонты развития.

Руководитель научно-экспертной группы обратила внимание на то, что в статье представлена основательная проектная часть, план практических действий. Такие программы, как перевод на казахский язык 100 новых учебников, «Туған жер», «100 новых лиц Казахстана», «Сакральная география Казахстана» и другие масштабные инициативы, формируют современный духовный каркас нации и поднимают на новый уровень самосознание граждан.

- Нурсултан Абишевич, однажды вы сказали: «Те, кто читает книги, будут управлять теми, кто сидит в Интернете», - обратилась она к Главе государства. - Мы хотим, чтобы наше молодое поколение было не детьми айфонов и социальных сетей, а поколением книг и идей, как подобает интеллектуальной нации. А этого можно достичь только благодаря социальным наукам: философии, истории, политологии, филологии, социологии, культурологии.

Нелли Краснобаева поблагодарила Президента за поддержку и содействие в повышении престижа гуманитарных кафедр в вузах. А также обратила внимание на мощный интеллектуальный ресурс, сформированный благодаря открытию в 20 университетах страны кафедр АНК, которые, по ее мнению, станут опорой для модернизации общественного сознания.

- В Казахстане сегодня растет новое поколение, и это не просто молодые люди, это первое урбанизированное поколение независимого Казахстана с новыми ценностями и ментальной парадигмой, - добавила она. - Мы переживаем мощный демографический рост. Как говорят демографы, появилось «молодежное окно». Именно это поколение будет определять траекторию развития нации в ближайшие десятилетия. Поэтому нам нужен республиканский исследовательский институт социально-демографического развития.

По ее словам, для нового института у Казахстана уже есть свои кадры. В рамках программы «Болашак» по специальности «демография» подготовлены 24 магистра и 10 докторов наук.

Об акцентах программной статьи Президента говорил и начальник отдела охраны труда и техники безопасности АО «Евроазиатская энергетическая корпорация» Сергей Руссу.

- Моя профессия - техника безопасности, а вся техника безопасности везде и всегда строится на двух принципах - прагматизме и эволюционности. Ваша платформа «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» - это тоже техника безопасности, только духовной, социальной сферы, - заметил спикер.

Выступая, он обратился к печальному опыту своей семьи, членам которой приходилось ранее жить в тяжелых условиях межэтнических конфликтов в Молдове.

- Любой межэтнический конфликт следует объявлять преступлением против человечности, - убежден Сергей Руссу. - Народ Молдовы, к сожалению, их познал. Мою супругу Аурелию я привез оттуда в непростом 1998 году. Сейчас она считает Казахстан родным домом, как и тысячи молдаван и румын, обосновавшихся здесь. Потому что в Казахстане люди живут, а не воюют, строят, а не стреляют, воспитывают детей, а не хоронят их. Мы должны ценить то, что имеем, и передавать своим потомкам.

Сергей Руссу рассказал, что в Аксу он организовал филиал румыно-молдавского этнокультурного объединения «Буковина».

- Единство нашего народа мы будем ежедневно укреплять, - подчеркнул он. - Мы должны работать без резких поворотов и попыток перепрыгнуть закономерные этапы развития. Я, как энергетик, знаю: сильный скачок напряжения в сети кончается походом в магазин за новым холодильником. А в государстве скачок напряжения кончается насилием и экономическим крахом. Поэтому для каждого человека эволюция на личностном, индивидуальном уровне должна стать аксиомой.

В программной статье Президента, по его мнению, содержится алгоритм социального совершенства, который работает как на уровне общества, так и индивидуально.

И именно на этом алгоритме развития личности и общества сделал акцент следующий участник дискуссии - докер-механизатор морского порта Актау Евгений Галатырь. Он уверен, что программная статья Президента адресована в первую очередь казахстанской молодежи.

- Вы поставили задачу модернизации, и мы к ней готовы. Трудовая молодежь - Ваш верный союзник, - обратился он к Главе государства.

Особенно близка молодым работникам идея прагматизма. По словам Евгения Галатыря, портовые профессии востребованы среди молодежи. И работа докера сегодня - одна из престижных.

- Ведь на наших плечах все грузы Евразии, - с гордостью заявил он.

На что Глава государства отметил, что слово «докер» относительно новое для Казахстана и эта профессия для нашей страны очень молодая, впрочем, как и многие другие.

Обновление и поток свежих идей - то, в чем остро нуждается современное казахстанское общество. Такое убеждение высказал председатель международного Союза акынов-импровизаторов, поэт Ерман Журсынов.

- Устремленная в будущее программная статья превзошла все наши ожидания, - отметил он. - Я с уверенностью могу сказать, что творческая интеллигенция поддерживает передовые идеи, изложенные Президентом. В статье есть строгое, но справедливое положение: для того чтобы жить, нужно уметь меняться соответственно обстоятельствам. Тот, кто не подчиняется этому правилу, будет занесен тяжелым песком истории.

Поэт уверен, что именно сейчас наступил момент для значительного изменения ментальности и мировосприятия каждого казахстанца.

- В статье говорится, что для духовного возрождения необходимо сохранить код нации. Эти слова трогают сердца всех, кто болеет за Отечество. Это слова о пробуждении чести, обращении к истокам национального достоинства. Наступил момент воодушевления, когда народ под шаныраком отчего дома снова возрождает свои лучшие черты, - сказал поэт.

Он высказался в поддержку перевода казахского языка на латиницу, отметив, что это будет способствовать большей открытости казахстанского общества как для мировой культуры, так и для расширяющих границы мира новых технологий.

- Программа «Туған жер» также не может оставить нас равнодушными, - добавил Ерман Журсынов. - Наш сыновний долг перед прошлым - заново исследовать древнюю историю степи, где мы родились.

О заветах предков и истории родной земли говорила на сессии АНК врач-педиатр, заведующая отделением нефрологии Северо-Казахстанской областной больницы Ольга Шумакова. Она рассказала, что в их семье 14 медиков, а общий врачебный стаж династии составляет 450 лет. Но еще больше удивила слушателей другая цифра, когда Ольга сообщила, что их семья, их род живет в Казахстане с 1849 года.

- Все поколения моей семьи привыкли жить и работать с честью, - подчеркнула она. - Когда мой прадед Евгений Филиппович Данилов вернулся с русско-японской войны, он не привез трофеев. Прадед сказал: «Я принес свою честь, и ею будут жить наши внуки и правнуки». С тех пор мы следуем его завету.

Глава отделения нефрологии поблагодарила Главу государства за поддержку развития медицины в Казахстане, а также за восстановление педиатрических факультетов. Говоря о модернизации общественного сознания, Ольга Шумакова обратила внимание на необходимость оздоровления духовной сферы, сознания общества, которое «зашлаковано» массовой коммерческой культурой.

- В статье Президента говорится, что традиции и культура - генетический код нации. Как медик, я считаю, что это - главная прививка от духовных болезней, - добавила она.

О благодарности казахскому народу, приютившему в годы репрессий сотни тысяч вынужденных переселенцев, напомнил журналист телеканала «Хабар» Руслан Идрисов.

- У меня, как и у каждого чеченца, есть своя история уважения к казахскому народу, - сказал он. - Чеченцы всегда по-особенному относятся к казахстанцам, с большой теплотой вспоминают время, когда жили здесь. А казахстанцам в Чечне обязательно показывают так называемый «казахский дом», который стоит в самом центре Грозного. Он появился в послевоенной столице одним из первых и был построен на средства, которые наша страна выделяла на восстановление Чечни.

Но самую бурную реакцию зала вызвало то, как журналист поделился впечатлениями от командировок в Сирию и Афганистан.

- Осталось четкое понимание того, что наш Казахстан - это Богом данный пример, великий урок мира и добра, - сказал он. - В начале года мы с оператором Канатом Абильдиным побывали в Сирии, в провинциальном городке Хомсе, на 90% разрушенном в ходе боев. Там познакомились с человеком, который был когда-то успешным бизнесменом. Сегодня он продает бытовую химию на разрушенной торговой улице. Причем покупателей у него нет. Он сидит совершенно один, как живой символ надежды на мир, на будущее, на жизнь.

В Тартусе, куда съезжаются беженцы из Дамаска, Пальмиры и Алеппо, съемочная группа видела страдания людей, лишившихся дома, мира и родины. Президенту и всем казахстанцам журналист передал слова благодарности от простых жителей Сирии и Афганистана за то, что наша мирная страна знает об их трагедии и направляет помощь.

Вера и уверенность

Как часть общественного сознания рассматривать религию предложил теолог, директор консультативно-реабилитационного центра «Ансар» Аскар Сабдин.

- Религия отражает самые сокровенные стороны души человека, - подчеркнул он. - В Казахстане в мире и согласии живут представители 18 конфессий. В рамках конституционной реформы нарушение межконфессионального согласия признано противоправным на уровне Основного закона. Это очень своевременный шаг. Для нашего народа традиции религии всегда были источником силы в сложные времена.

По его словам, только собственный национальный код, включающий уникальный опыт построения поликонфессионального общества, является стержнем сохранения традиций. Это ключ, который открывает замок к душе и сердцу казахстанского народа.

- Мы полностью поддерживаем проект «Духовные святыни Казахстана», - сказал ученый. - Великий Аль-Фараби одним из первых предложил рассматривать веру и науку как две формы познания мира. Необходимо возродить духовное и научное наследие казахских и тюрко-мусульманских мыслителей.

Бескорыстному служению человечеству вне религиозных и этнических рамок посвятила свое выступление председатель ОЮЛ «Национальная волонтерская сеть» Вера Ким.

- Добровольчество, безвозмездная помощь были всегда, пусть и назывались иначе, - заметила она. - Их истоки можно найти в древней традиции народов, когда помощь нуждающимся оказывалась совершенно бескорыстно. Сегодня волонтеры в Казахстане проводят большую и социально значимую работу. Это помощь одиноким и престарелым, детским домам. Добровольцев привлекают к работе при паводках, наводнениях, поисках пропавших людей.

По ее словам, только за прошедший год в 22 городах Казахстана волонтерские организации оказали адресную социальную помощь 590 ветеранам Великой Отечественной войны. Это бытовая помощь по хозяйству, мелкий ремонт, покупка лекарств, продуктов. Интересным оказался и другой социальный проект, набирающий популярность в Казахстане, - «Клуб 28 петель».

- Добровольцы вяжут и передают в перинатальные центры шерстяные изделия для новорожденных весом от 500 граммов. Эта идея объединила 1 300 человек в 16 городах Казахстана. Они связали уже более 20 тысяч шапочек, варежек, носочков и жилеток, - рассказала Вера Ким.

Работа волонтеров без громких слов и лозунгов способствует модернизации сознания, формирует национальную культуру взаимопомощи, чувства сопричастности. Теперь впереди у казахстанских добровольцев большое событие - Международная специализированная выставка «ЭКСПО-2017», в ней будут участвовать, по примерным подсчетам, более 4 000 волонтеров со всего Казахстана.

- Добро, как и любой бренд, необходимо продвигать, - убеждена руководитель национальной волонтерской сети.

Идеями продвижения брендов и практическими проявлениями любви к Родине поделился руководитель крестьянского хозяйства из Атырау Владимир Розметов. Он рассказал, как служил на флоте, учился и работал в Голландии.

- Меня часто спрашивают, почему я не остался в Нидерландах, почему не уехал в Литву, где мне предлагали стать представителем литовского флота в Европе. А я всегда отвечал и отвечаю: «У нас Родину бросать не принято!» - заявил Владимир Розметов.

Говоря о программной статье Главы государства, он особо выделил строки о том, что предки на этой земле столетиями сохраняли уникальный экологически правильный уклад жизни, среду обитания, ресурсы земли, очень прагматично и экономно расходовали ее дары. И по их заветам глава крестьянского хозяйства строит свою работу сегодня. Так за 17 лет в атырауской степи появились виноградники, пасека, посевы бахчевых и овощей и несколько животноводческих ферм, на искусственных прудах создана осетровая ферма.

- Мы внедряем современные ресурсосберегающие технологии, - рассказал опытный аграрий. - Например, для полива нашего яблоневого сада, где на 150 гектарах растут 32 сорта яблонь, мы используем израильский метод капельного орошения. Я считаю, что рациональный подход нужен во всем. Только благодаря прагматизму мы достигли больших успехов.

Он напомнил, как в 2015 году, когда Президент посещал его крестьянское хозяйство, хозяин пообещал вырастить лимоны в Атырау.

- Я свое обещание выполнил. Лимонарий готов, в следующем году созреет первый урожай. Будем пить чай с атыраускими лимонами, - поделился радостью Владимир Розметов.

С особым вниманием он отнесся к заявленному в программной статье Главы государства проекту «Туған жер».

- Земля - это огромный рынок труда, за которым видят свое будущее наши дети, - подчеркнул аграрий. - Только в нашем многопрофильном хозяйстве работают более 800 человек, и треть из них - молодежь. И наконец, земля для нас - это океан возможностей.

Со схожими идеями патриотизма и следования заветам предков выступил директор ТОО «SAТAIFILM», режиссер, продюсер Акан Сатаев. Он начал с того, что кино - это не только развлечение, но и серьезный идеологический инструмент.

- Кино эффективно воздействует на умы, - считает режиссер. - Не зря Голливуд, Болливуд, мощно развивающиеся китайская и российская киноиндустрии снимают зрелищные блокбастеры, которые восхваляют свою историю, достижения, героев.

Он напомнил, что культовые фильмы оказывают огромное влияние на общественное мнение и даже политическую ситуацию в разных странах. Иногда, к сожалению, они несли деструктивные и очень опасные идеи. Поэтому на авторах фильмов лежит огромная ответственность за те мысли, которые вкладываются в картины.

- Истории, которые мы рассказываем с экранов, должны приносить пользу обществу, воспитывать, направлять и быть созидательными, - подчеркнул руководитель киностудии. - Наша страна многонациональная, народ живет в мире и согласии, и это бесценно! Мы должны гордиться этим и беречь наше достояние. Мы, отечественные кинематографисты, должны также вносить свой вклад в укрепление стабильности, быть полезными стране, обществу.

Жанровые фильмы, картины с патриотической, исторической тематикой востребованы, и их необходимо снимать, убежден режиссер. При этом не стоит забывать и о новаторском, альтернативном кино. И Казахстану необходима полноценная, самодостаточная киноиндустрия, которая займет достойное место на мировом уровне. Это позволит продвигать уникальную казахстанскую культуру, знакомить с ней мировое сообщество.

Именно о продвижении уникальной казахстанской культуры в мире, о том, как знакомить глобальное сообщество с лучшими достижениями, традициями и обычаями казахского народа, говорила директор казахстанского культурного центра в городе Росарио (Аргентина) Ирина Вагнер. Алматинка, уже 17 лет живущая далеко за океаном, рассказала, как близко к сердцу приняла слова в программной статье Президента об отношении к родной земле, к культуре, обычаям и традициям как важнейшей части патриотизма.

- Могу заверить, что у казахстанцев за рубежом есть жгучее желание поддерживать свою Родину, - сказала Ирина Вагнер. - В 2014 году я и мой муж Густаво Гутиеррез презентовали Казахстанский культурный центр, а в год 25-летия Независимости завершили строительство его здания. Теперь у каждого казахстанца есть свой дом в далеком аргентинском Росарио.

В прошлом году центр принимал делегацию блогеров, которые сопровождали экспедицию Казахского географического общества «Полюс Независимости». И они в День Независимости поздравили Казахстан с самой высокой точки Антарктиды - пика Винсон высотой около 500 метров. Тогда же в честь Дня Независимости Казахстана впервые на историческом монументе - Мемориале национального флага Аргентины - был торжественно поднят Государственный флаг Казахстана. Теперь эта церемония будет происходить ежегодно.

Энергия жизни

Не могли обойти вниманием участники сессии и тему предстоящей Международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017». Идеями «зеленых» технологий и фактами их претворения в жизнь поделилась руководитель центра «Женский луч» из Акмолинской области Оксана Волкова-Михальская. Она рассказала о проекте «Арнасай» - «зеленое» село Казахстана», который не первый год реализуется в Аршалынском районе Акмолинской области, недалеко от Астаны.

- В Арнасае проживают 1 200 человек, представители 11 этносов, - уточнила она. - В любом селе всегда есть три жизненных вопроса - вода, тепло и свет. В рамках нашего «зеленого» проекта они решены на все 100% при помощи экологически чистых технологий. Мы также безвозмездно передали сельчанам системы капельного орошения, агроволокно и гидрогель. Это позволило в 60% домохозяйств развивать семейное предпринимательство.

В арнасайской малокомплектной школе работают солнечные батареи и коллекторы, пиролизные печи, светодиодное освещение, фильтры для очистки воды и многое другое. И на этих технологиях школа только за прошлый год сэкономила 3 млн тенге бюджетных средств. Самым важным проектом, по словам Оксаны Волковой-Михальской, стал созданный в селе Центр «зеленых» технологий, где проводятся обучающие семинары по внедрению 35 экологических инноваций. За год более 5 000 граждан из всех регионов Казахстана прошли в центре обучение применению этих разработок на практике.

К ЭКСПО арнасайцы готовят еще один интересный проект. Летом будет открыт международный молодежный лагерь EXPO-CAMP.

- Своей работой мы хотим ответить на вопрос: «С чего начинается Родина?» и наполнить ответ конкретными делами, - сказала руководитель центра «Женский луч». - Мы уже разбили в селе ЭКСПО-сад, восстанавливаем сельский парк и высадим Аллею ЭКСПО. Уверены, что путь к лучшему будущему начинается с простого - с любви и бережного отношения к малой родине.

Энергии молодых и вдохновению, с которым новое поколение казахстанцев приняло идеи, изложенные в статье Президента, посвятил свое выступление молодой бизнесмен, инвестор, руководитель компании «Академия комплексного развития человека» Вячеслав Попов.

- Уверен, статья заставила задуматься не только меня, но и все мое поколение. Скажу больше: такого программного документа ждали все, особенно - молодежь, - подчеркнул он. - В статье Президент «отчеканивает» контур современного казахстанца, выделив такие важные качества, как конкурентоспособность, прагматизм и реализм, национальная идентичность, культ образования, эволюционное развитие и открытое сознание.

Предприниматель заявил, что, услышав призыв к модернизации, решил начать с себя. Так был запущен совместный с европейскими партнерами проект академии бизнес-практики и комплексного развития человека: духовного, физического, интеллектуального и социального.

- Наша основная задача - подготовка менеджеров, работающих на трех языках, ведь именно знание языка рождает доверие и успех, - считает Вячеслав Попов. - Особенно важен для меня казахский язык. Поэтому я принял ответственное решение: заявил в социальных сетях, что даю бой своему незнанию, и пообещал изучить казахский язык с нуля до высокого уровня за 6 месяцев.

По его словам, в изучении государственного языка бизнесмена поддержали более 2 млн читателей его странички в соцсетях. И сейчас он уже частично выполнил программу: начал свободно говорить на казахском на бытовом уровне и постепенно наращивает словарный запас.

В завершение дискуссии выступили две представительницы относительно редких и немногочисленных для Казахстана этносов - этническая иранка Саида Бекбуди и представительница литовской национальности Грейчуте Вида Евгеняус. Они обратились со словами благодарности к казахскому народу, который десятилетия назад гостеприимно принял их предков на своей земле. И теперь их семьи считают Казахстан своей Родиной.

Саида Бекбуди сказала, что учится по программе «Серпін» в Северо-Казахстанской области и готовится стать высокопрофессиональным электриком.

А Грейчуте Вида Евгеняус сейчас занимает пост заместителя директора по дополнительному образованию в школе лицее № 14 города Абая Карагандинской области. Она посвятила свое выступление семейным ценностям.

- Рядом с нашим городом находится бывший Карлаг и «мамочкино кладбище», где хоронили погибших в жестоких условиях лагерей ни в чем неповинных детей, - сказала она. - И мое обращение ко всем казахстанцам: гибель детей - эта огромная трагедия, и она не должна повторяться. Давайте семью поставим на ноги, вернемся к традициям и духовности, ведь казахи никогда не оставляли в беде одинокую вдову, не бросали детей. Давайте модернизируем нашу душу, будем ответственными родителями, чтобы не было брошенных младенцев, детских домов и интернатов. Чтобы мы не находили младенцев в мусоре, подъездах, на краю дороги. Чтобы мать не продавала родного ребенка.

Она призвала общественные организации и СМИ создавать образ идеальной казахстанской семьи.

Предприниматель из Акмолинской области Асель Базарбаева, пострадавшая от нетрадиционного религиозного течения, призвала не искать новую религию и перенимать чужое, а обращаться только к своему богатому духовному наследию.

«Сегодня я с ужасом вспоминаю время, когда попала под влияние нетрадиционного религиозного течения. Тогда я и подумать не могла, что религия может стать инструментом манипуляции сознания. Мне пришлось пройти через все - унижения, оскорбления, моральное давление. Пределом стало то, что поставили условие: отказаться от самого святого - родителей. И тогда я поняла, что это не религия. Мне хватило смелости порвать с этим. В Вашей, Нурсултан Абишевич, статье о модернизации общественного сознания Вы придаете большое значение сохранению нашей культуры, собственного национального кода», - сказала она со слезами на глазах.

Асель Базарбаева, которая сейчас помогает жертвам лжедуховности, убеждена, что истинная вера не в громких словах, она - в сердцах, добрых поступках, терпении и любви к ближним. Это и есть заветы наших мудрых предков.

О важности семейных ценностей, сохранении и популяризации лучших традиций и обычаев всех этносов, проживающих в Казахстане, не раз говорилось на сессии. Выказывались идеи о новом рассмотрении истории родного края, сохранении казахстанских святынь.

По итогам обсуждения было принято Обращение участников XXV сессии Ассамблеи народа Казахстана.

Также в этот день Председатель АНК назначил двоих заместителей. На эту ответственную должность назначены член АНК Сергей Вишняк, возглавлявший Совет общественного согласия Актюбинской области, и Абилфас Хамедов, член Совета АНК и руководитель Республиканского общественного объединения «Ассоциация азербайджанцев».

…Подводя итоги XXV сессии Ассамблеи народа Казахстана, Нурсултан Назарбаев подчеркнул историческую важность обсуждаемых на ней тем и поставленных задач. Президент поблагодарил всех членов АНК за поддержку, особо обратив внимание на выступления участников мероприятия. По его мнению, каждый представленный на сессии доклад должен стать предметом отдельного анализа, в том числе в средствах массовой информации.

Также Глава государства поздравил всех казахстанцев с наступающим Праздником единства народа Казахстана, пожелав мира, добра и благополучия.

Завершилась очередная сессия Ассамблеи народа Казахстана торжественным концертом с участием представителей этнокультурных объединений страны.