Казахстан и Южная Корея обсудили вопросы депортации

В Астане состоялся 4-й раунд Казахстанско-корейских консультаций по консульским вопросам, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В ходе консультаций стороны обсудили вопросы о порядке въезда/выезда и пребывания граждан на территории двух стран, пресечения нелегальной трудовой миграции, экстрадиции, передаче осужденных лиц и другие.

Одной из основных тем состоявшихся переговоров стали участившиеся случаи депортации казахстанских граждан, въезжающих в Республику Корея с туристическими, деловыми целями и для прохождения лечения.

Высокая делегация, прибывшая из Сеула, была информирована о многочисленных фактах отказа во въезде в страну иммиграционными службами Кореи, а также увеличения количества жалоб со стороны граждан РК, подвергшихся депортации и понесших финансовые и морально-психологические потери, о нарушении их прав и ограничении их свобод.

Корейские дипломаты выразили понимание сложившейся ситуации и пообещали в ближайшее время провести в Сеуле межведомственные консультации с миграционными службами своей страны по решению указанной проблемы.

Вместе с тем, было отмечено, что одной из причин массовой депортации является рост числа казахстанцев, прибывающих в Корею по безвизовому режиму, для осуществления нелегальной трудовой деятельности.

Переговоры прошли в конструктивной обстановке и в духе взаимопонимания.