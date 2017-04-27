Глава государства побеседовал с Аканом Сатаевым
Глава государства побеседовал с казахстанским режиссером о текущем состоянии отечественного кино, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Президент Казахстана отметил актуальность тем формирования казахской нации и построения новой столицы независимой республики в процессе подготовки новых кинопроизведений.
Нурсултан Назарбаев рассказал о своем видении съемок исторических картин и поделился мнением касательно будущих путей развития отечественного кинематографа.
А.Сатаев проинформировал Главу государства о планах своей дальнейшей деятельности в сфере кино.
В завершение встречи Президент Казахстана пожелал режиссеру творческих побед и успешных картин.
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