Глава государства побеседовал с Аканом Сатаевым

Глава государства побеседовал с казахстанским режиссером о текущем состоянии отечественного кино, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент Казахстана отметил актуальность тем формирования казахской нации и построения новой столицы независимой республики в процессе подготовки новых кинопроизведений.

Нурсултан Назарбаев рассказал о своем видении съемок исторических картин и поделился мнением касательно будущих путей развития отечественного кинематографа.

А.Сатаев проинформировал Главу государства о планах своей дальнейшей деятельности в сфере кино.

В завершение встречи Президент Казахстана пожелал режиссеру творческих побед и успешных картин.