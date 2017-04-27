В Канаде школьницу избили до смерти и выложили запись в "Фейсбуке"

Очередной ужасающий случай, связанный с публикацией видеозаписи насилия в "Фейсбуке", произошёл в Канаде. В соцсети была опубликована запись, где жестоко избивают школьницу, сообщает Life.ru





По данным Oxygen, речь может идти о 19-летней Серене Маккей. Известно, что в воскресенье поступило сообщение об исчезновении девушки, а спустя два часа после обращения её тело было обнаружено в городе Виннипег (провинция Манитоба). В настоящий момент полиция выясняет, имеют ли ужасающие кадры видеозаписи отношение к смерти Серены.



