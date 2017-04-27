В Канаде школьницу избили до смерти и выложили запись в "Фейсбуке"
27 апреля 2017, 10:00
Двум девушкам-подросткам предъявлены обвинения в убийстве второй степени.
Очередной ужасающий случай, связанный с публикацией видеозаписи насилия в "Фейсбуке", произошёл в Канаде. В соцсети была опубликована запись, где жестоко избивают школьницу, сообщает Life.ru.
По данным Oxygen, речь может идти о 19-летней Серене Маккей. Известно, что в воскресенье поступило сообщение об исчезновении девушки, а спустя два часа после обращения её тело было обнаружено в городе Виннипег (провинция Манитоба). В настоящий момент полиция выясняет, имеют ли ужасающие кадры видеозаписи отношение к смерти Серены.
Сообщается, что двум девушкам-подросткам, посещавшим ту же школу, что и погибшая, предъявлены обвинения в убийстве второй степени.
В "Фейсбуке" произошедшее назвали ужасной трагедией.
"На данный момент мы не смогли определить местоположение, где была снята видеозапись. Мы работаем с правоохранительными органами, которые проводят расследование", - приводит Reuters комментарий социальной сети.
Фото: AppleInsider.ru
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