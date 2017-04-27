Глава МИД передал саудовскому монарху приглашение Нурсултана Назарбаева на Саммит ОИС

26 апреля 2017 года в г. Эр-Рияде Министр иностранных дел Казахстана Кайрата Абдрахманова был принят Королем Саудовской Аравии Салманом бен Абдельазизом, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Глава внешнеполитического ведомства передал саудовскому монарху приглашение Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева на первый в истории Саммит ОИС по науке и технологиям, который пройдет в Астане 10-11 сентября 2017 года. По словам казахстанского дипломата, участие Короля, не только как Хранителя Двух Святынь, но и руководителя одного из крупнейших государств исламского мира, которое выделяет значительные средства на развитие научных исследований и образования, станет важным вкладом в успешное проведение саммита.

В свою очередь Король Салман поблагодарил за приглашение, которое он обещал внимательно рассмотреть. По его словам, Казахстан рассматривается как близкое и важное для Саудовской Аравии государство, отношения с которым необходимо развивать и укреплять.

Монарх отметил значение Астанинского процесса для перспективы установления мира и безопасности в Сирии и приветствовал вклад Главы нашего государства и Казахстана в международные усилия в указанном направлении.

В свою очередь, Министр озвучил приверженность казахстанской стороны дальнейшему укреплению взаимовыгодного сотрудничества с Эр-Риядом и благодарность за поддержку Саудовской Аравией международных инициатив лидера Казахстана, важных проектов в социально-экономическом развитии страны, строительстве Астаны и предстоящее участие в «ЭКСПО-2017».

Накануне в рамках визита К. Абдрахманова в Кувейт глава казахстанского внешнеполитического ведомства был принят Эмиром Государства Кувейт шейхом Сабахом аль-Ахмадом Ас-Сабахом.

В ходе доверительной и дружественной беседы отмечена схожесть двух стран в приверженности принципам открытости, умеренности, толерантности, как во внутренней политике, так и на региональной и глобальной арене. В этой связи стороны обсудили взаимодействие в рамках Организации Объединённых Наций и кандидатуру Кувейта на членство в Совете Безопасности на 2018-2019 годы.

Стороны также подчеркнули важность расширения экономического сотрудничества двух стран, отметив первые инвестиции кувейтского частного бизнеса в казахстанский сектор услуг. Хорошие перспективы также имеются для налаживания деловых связей в нефтегазовой сфере и развитии инструментов исламского финансирования. В этой связи отмечена необходимость содержательной подготовки к 4-му заседанию Казахстанско-кувейтской межправительственной комиссии.

Следует отметить, что на средства из гранта Кувейтского фонда арабского экономического развития было разработано технико-экономическое обоснование инфраструктуры Астаны и возведено здание Министерства сельского хозяйства Казахстана (по модели зданий «Кувейт Тауэрс», являющихся архитектурным символом столицы арабского государства), а также реализован ряд проектов в сфере водоснабжения, санитарии и здравоохранения в Кызылординской области.

В целом, завершившийся сегодня визит Министра иностранных дел Казахстана по региону позволил провести «сверку часов» с арабскими странами по многим актуальным вопросам глобальной и региональной повестки дня, прежде всего, по Астанинскому процессу. В ходе встреч в конструктивном ключе и с дальновидным подходом активно обсуждались различные аспекты реализации известной инициативы по «всеобщему исламскому сближению», одобренной на Стамбульском саммите ОИС 2016 года. Стороны также закрепили прогресс в развитии двусторонних отношений, особенно на треке экономической дипломатии.