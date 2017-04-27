В Астане усилена борьба с нелегальными междугородними перевозчиками

Власти Астаны усилили работу по борьбе с нелегальными перевозчиками. По данным столичного Управления пассажирского транспорта, на сегодняшний день в Астане большинство транспортных средств нелегальных перевозчиков находится в неудовлетворительном техническом состоянии, значительная часть из которых эксплуатируется с девяностых годов , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт города.





В ходе проведения проверок выявлено, что у перевозчиков отсутствуют технический осмотр транспортного средства и договоры обязательного страхования гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами, а также необходимые разрешительные документы и согласования. Согласно требованиям действующего законодательства, каждый водитель должен проходить обязательное предрейсовое медицинское освидетельствование, что также является одной из основных мер по обеспечению транспортной безопасности.





Так, к перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом допускаются индивидуальные предприниматели и юридические лица, заключившие официальные договоры на оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа с Управлением пассажирского транспорта города Астаны в соответствии с Правилами перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, утвержденных приказом министра по инвестициям и развитию РК от 26 марта 2015 года № 349.





Нелегальный перевозчик нарушает нормы действующего законодательства, работает без договора с акиматом города Астаны, не выплачивает налоги в соответствии с требованиями налогового законодательства, выбирая маршруты с большим пассажиропотоком.





В этой связи Управление пассажирского транспорта Астаны предупреждает жителей и гостей столицы об опасности пользования услугами водителей нелегальных перевозчиков, осуществляющих междугородние пассажирские перевозки. А также во избежание рисков и необратимых последствий убедительно просит население пользоваться услугами регулярных перевозчиков и осуществлять поездку через автовокзал «Сапаржай» путем приобретения билетов.



