СМИ: в Британии продали целую деревню с более чем 40 домами

Деревня Уэст Хеслертон (West Heslerton) была выставлена на продажу около года назад. На ее территории (более 850 гектаров) находится большой особняк с 21 комнатами, 43 дома, паб, павильон для занятий спортом и спортивные площадки. Точная сумма сделки не называется. По данным канала ITV, населенный пункт продавался за 20 миллионов фунтов стерлингов.





"Albanwise Ltd должна стать новым владельцем владения Уэст Хеслертон, компания рассчитывает включить его в состав владений в Норт-Йоркшире", — заявил представитель инвестиционной компании.





Ранее деревня принадлежала Еве Дануэй, которая в 1960-х получила ее в наследство от отца. В 2010 году 84-летняя женщина скончалась, не оставив наследника. Как отмечает телеканал, для живущих в деревне семей хозяйка устанавливала низкую плату за аренду дома и хотела, чтобы следующий владелец продолжал ее дело.