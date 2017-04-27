В Кызылординской области усилят противопаводковую готовность
27 апреля 2017, 10:15
В связи с прогнозами обильных осадков до 15 мая объем поступающей воды может увеличиться до 1800-2000 кубометров.
26 апреля в акимате Кызылординской области прошло оперативное совещание по противопаводковой безопасности под председательством акима области Крымбека Кушербаева, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима региона.
По данным Министерства сельского хозяйства, в нашей области есть угроза затопления. Водохранилища Шардара и Коксарай заполнены, к тому же с горных регионов идет большой объем осадков. По предварительным подсчетам, пропускная способность реки на 30 апреля составляет 1600 м3/сек, то есть в два раза больше, чем обычно. В связи с этим, службам ЧС и мобилизации, акиматам города и районов необходимо обеспечить беспрепятственный пропуск такого количества воды, - отметил глава региона.
Вместе с тем, аким области подчеркнул, что, в связи с прогнозами обильных осадков до 15 мая объем поступающей воды может увеличиться до 1800-2000 кубометров, и задача региона – обеспечить беспрепятственное прохождение воды.
Заместители акима области Серик Кожаниязов и Серик Сулейменов, акимы районов и города, руководители профильных учреждений и сотрудники-ветераны доложили о ситуации в регионе и внесли предложения и рекомендации.
В завершение аким области К.Кушербаев озвучил меры по профилактике чрезвычайной ситуации в связи с угрозой наводнения, призвал действовать сообща и сделать все возможное для обеспечения безопасности населения и дал конкретные поручения должностным лицам. Ответственность за безопасное проведение работ возложена на заместителей акима области Серика Кожаниязова и Серика Сулейменова, акимов районов и города Кызылорда и руководителей государственных органов по мобилизационной подготовке и чрезвычайным ситуациям.
Фото: акимат Кызылординской области
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