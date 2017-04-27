Применение аудио-видео фиксации в судах

Меруерт Байдусенова,

Главный специалист,

секретарь судебного заседания

Сарыаркинского районного суда г.Астаны

На сегодняшний день в судебной системой уделено большое внимание реализации программы «План Нации - 100 конкретных шагов», инициированной Главой Государства, четко обозначивший главные задачи перед судейским корпусом страны.

Насколько важное значение придает Президент верховенству закона, говорит тот факт, что из «100 шагов» 19 направлены на эффективные действия по модернизации судебной системы и деятельности правоохранительных органов. Будет продолжена работа, направленная на установление высоких стандартов в формировании правового, демократического государства.

Перед судебной властью поставлены серьезные и очень масштабные задачи, вызванные острой необходимостью дальнейшего укрепления правовых позиций государства.

Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дальнейшего отправления правосудия, снижения бюрократических процедур» подписан 17 ноября 2014 года. Прежде всего он направлен на дальнейшее совершенствование порядка рассмотрения дел в судах и повышение доступности правосудия.

В соответствии с поручениями Главы государства, данными им на VI Съезде судей, а также рядом программных документов страны Верховным Судом и департаментом ведется активная работа по обеспечению открытости и прозрачности судебной системы.

Безусловно, одной из ключевых мер в данном направлении является применение технических средств в деятельности судов.

Сегодня значительные усилия направлены на обеспечение судов современными технологиями, компьютерной техникой, а также на качественное сопровождение информационных систем судов.

Так в настоящее время, одним из ярких достижений судебной системы является этап внедрения фиксации судебных процессов посредством аудио и видео записи судебного заседания.

Немаловажность такого достижения, подтверждается таким бесспорным обстоятельством, как отражение данного вопроса, а именно обеспечение 100 % использования средств аудио-видео фиксации судебных процессов во всех судах нашего государства в последнем Плане нации 100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ Главы государства Нурсултана Назарбаева.

Подобное новшество позволяет дисциплинировать как ход самого судебного разбирательства, на предмет его строгого соответствия требованиям Гражданского процессуального Кодекса, так и поведения участников судебных процессов.

Преимущества системы АВФ очевидны.

Во-первых, аудио-, видеофиксация судебных процессов в реальном времени дисциплинирует всех участников: судью, гособвинителей, адвокатов, а также стороны. Во-вторых, при возникновении спорных моментов, не разрешенных в ходе процесса и вызвавших неудовлетворенность, обе стороны могут обратиться к электронной записи, чтобы убедиться в своей правоте или неправоте. В-третьих, система АВФ служит своего рода страховкой для судей и других лиц, осуществляющих свои служебные полномочия на процессе, в случае преднамеренного оговора или похожих ситуаций. И, наконец, фиксация судебного процесса минимизирует не процессуальные контакты, а это одна из мер антикоррупционной политики судебной системы. Одним словом, внедрение АВФ упростит процесс отправления правосудия, позволит оптимизировать и автоматизировать судопроизводство и экономить бюджетные средства. Будут исключены территориальные и организационные барьеры в отправлении правосудия, соответственно, повысится и международный рейтинг республики.

Следует отметить, что аудио-видеофиксация судебных процессов переходит на новый этап развития с возможностью электронного протоколирования, которое, в свою очередь, будет доступно для просмотра участниками процесса в «Судебном кабинете».

Кроме того, в рамках аудио-видеофиксации будет развиваться возможность дистанционного отправления правосудия путем оснащения судов системами видеоконференцсвязи на примере зарубежных стран.

Вводится дистанционное исследование доказательств и заслушивание объяснений участвующих в деле лиц с помощью средств видеосвязи при взаимодействии с министерствами внутренних дел, здравоохранения и социальной защиты.

Относительно дистанционного участия посредством системы видеоконференцсвязи, соответствующее ходатайство от участников процесса регистрируется, передается судье для рассмотрения и приобщается к делу. Его содержание отражается в протоколе судебного заседания.

Секретарь судебного заседания в случае удовлетворения судьей ходатайства, с учетом процессуального законодательства и при технической возможности сообщает в суд по месту жительства лица, заявившего ходатайство о дистанционном участии в судебном заседании, для принятия организационных мер по обеспечению видеоконференцсвязи на назначенную дату заседания.

После окончания судебного заседания аудио-видеофиксация судебного заседания просматривается, подписывается электронной цифровой подписью председательствующего по делу и секретаря судебного заседания и сохраняется на сервере системы аудио-видеофиксации в областном суде после репликации данных. Протокол судебного заседания с применением средств аудио-видеофиксации по завершении судебного заседания передается в автоматизированном режиме в Единую автоматизированную информационно-аналитическую систему судебных органов в текстовом формате со ссылкой на аудио-, видео фиксацию. Срок хранения аудио-видеофиксации, приобщенной к материалам дела в качестве доказательства (например, аудио-, видео фиксация осмотра места преступления и т.д.), определяется судебным актом в соответствии с требованиями законодательства о судьбе вещественного доказательства.

Положительным для самой судебной системы и задействованных в ней должностных лиц, в том числе секретарей судебного заседания, можно отметить снижение в связи с применением аудио-видео средств записи судебных процессов нагрузки секретарей в плане составления полных протоколов судебного заседания, что, в свое время отнимало большое количество времени, негативно сказываясь на организации и результативности работы, опять же благодаря фиксации процесса с помощью технических средств исключается вероятность влияния человеческого фактора, т.е. отражение не полных данных процесса.

На сегодняшний день имеется 1 407 залов судебных заседаний, из которых на сегодня охвачено 937, это 73,6 процента.

Как отметили в Верховном суде РК до конца 2016 года аудио- и видеофиксацией будут обеспечены все судебные процессы в Казахстане.

Таким образом, хотелось бы отметить, что подобные новшества, безусловно, необходимы, а главное чрезвычайно актуальны в условиях сложившихся темпов развития научно-технического прогресса и всеобщей компьютеризации, а также перехода на электронный обмен информацией.