У острова Гуам потерпел крушение американский вертолет
27 апреля 2017, 10:22
Авария произошла, когда вертолет совершал штатный полет.
Вертолет американских ВМС MH-6R потерпел крушение около острова Гуам в западной части Тихого океана, два пилота и член экипажа, находившиеся на борту, не пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.
Авария произошла, когда вертолет совершал штатный полет. Воздушное судно базировалось на эсминце USS Sterett, который 31 марта покинул Сан-Диего.
Другие обстоятельства инцидента уточняются.
Фото: РИА Новости
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