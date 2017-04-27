Возмещение материального ущерба, причиненного в дорожно-транспортном происшествии в судебном порядке

А.Н.Нурбаева,

Судья Сарыаркинского

районного суда города Астаны

Трудно представить современный мир, отличающийся мобильностью и подвижностью, без транспортных средств, использование которых создает повышенную опасность для окружающих. В последнее время дорожно-транспортные происшествия случаются все чаще, где пострадавший в большинстве случаев рассчитывает на выплаты от виновной стороны или страховой компании.

Дорожно-транспортное происшествие (далее - ДТП) это событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинен иной материальный ущерб. Виды ДТП: столкновение, опрокидывание, наезд на препятствие, наезд на пешехода или велосипедиста, наезд на стоящее транспортное средство, наезд на гужевой транспорт, наезд на животных, падение пассажиров и прочие происшествия.

В случае, если виновник ДТП отказывается добровольно и в полном объеме возместить материальный вред, причиненный в результате совершения ДТП, то гражданин которому причинен материальный ущерб вправе обратиться за защитой своего нарушенного права в суд.

Исковое заявление о взыскании материального ущерба должно быть составлено с соблюдением определенных правил и требований к его форме, установленных Гражданским процессуальным кодексом Республики Казахстан.

Также заявитель должен приложить к исковому заявлению следующие документы: копию протокола об административном правонарушении; копию постановления по делу об административном правонарушении, которым установлена вина лица, совершившего ДТП; иные документы из дорожной полиции (схемы, объяснительные и т.п.); документы, подтверждающие права на поврежденное имущество (свидетельство о регистрации транспортного средства); заключение независимой оценочной компании, о размере причиненного ущерба; документы, подтверждающие оплату услуг оценщика (чеки, акты выполненных работ и т.п.); документы, подтверждающие иные расходы, связанные с совершенным ДТП.

С целью минимизировать попытки виновника ДТП оспорить в последующем результаты оценки, потерпевшему необходимо предпринять все меры для извещения виновника ДТП, о предстоящей оценке поврежденного имущества, посредствам направления ему извещений, телефонограмм, телеграмм либо заказных писем с указанием даты, времени,

места проведения осмотра и оценки поврежденного имущества, а также данных оценщика.

Как правило, при возмещении материального вреда, причинённого в ДТП в судебном порядке, истцы обращаются с исковыми требованиями: о взыскании страхового возмещения ущерба, причинённого в результате ДТП, предъявляемое к страховой компании; о возмещении ущерба, причинённого в результате ДТП к водителю виновнику ДТП - причинителю вреда; о возмещении ущерба, причинённого в результате ДТП к работодателю, водителя виновного в ДТП.

Суд в силу статьи 934 Гражданского кодекса Республики Казахстан (далее - ГК), удовлетворяя требования о возмещении вреда, в соответствии с обстоятельствами дела обязывает лицо, ответственное за вред, полностью возместить причиненные убытки или возместить его в натуре (предоставить вещь того рода и качества, исправить поврежденную вещь). Таким образом, существует два способа возмещения имущественного вреда - натуральный и денежный, последний состоит из суммы, которая должна быть израсходована или уже потрачена на восстановление повреждённого при ДТП имущества. Пунктом 1 статьи 917 ГК закреплено, что вред имущественный или неимущественный, причиненный неправомерными действиями (бездействием) имущественным или неимущественным благам и правам граждан и юридических лиц, подлежит возмещению лицом, причинившим вред в полном объеме. Согласно пункту 1 статьи 931 ГК юридические лица и граждане, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих (транспортные организации, промышленные предприятия, стройки, владельцы транспортных средств и т.д.) обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего.

Обязанность возмещения вреда возлагается на юридическое лицо или гражданина, которые владеют источником повышенной опасности на праве собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления либо на любом другом законном основании (договоре имущественного найма, доверенности на право управления транспортным средством, в силу распоряжения компетентного органа о передаче источника и т.п.). Таким образом, причинённый в ДТП материальный вред (причинённый автомобилю и иному имуществу), возмещается в полном объеме лицом, причинившим этот вред.

Вместе с тем положения данной статьи закрепляют, что владелец источника повышенной опасности не отвечает за вред, причиненный этим источником, если докажет, что источник выбыл из обладания владельца в

результате противоправных действий других лиц. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности, в таких случаях несут лица, противоправно завладевшие источником. При наличии вины владельца в противоправном изъятии из его обладания источника повышенной опасности ответственность может быть возложена как на владельца, так и на лиц, завладевших источником повышенной опасности.

Законом предусмотрена возможность возложения обязанности возмещения ущерба полученного в ДТП на лиц, которые причинителями вреда не являются. Такие случаи относятся к ответственности работодателей, за ущерб, причиненный их работниками при исполнении служебных обязанностей.

Так, статьей 933 ГК регламентировано, что возместивший вред, причиненный другим лицом (работником при исполнении им трудовых (служебных, должностных) обязанностей, лицом, управляющим транспортным средством, и т.п.), имеет право обратного требования (регресса) к этому лицу в размере выплаченного возмещения, если иной размер не установлен законодательными актами. В соответствии с пунктом 30 нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан № 9 от 19 декабря 2003 года «О некоторых вопросах применения судами законодательства при разрешении трудовых споров» за вред, причиненный работником при исполнении трудовых обязанностей третьим лицам, имущественную ответственность несет работодатель, с которым работник состоит в трудовых отношениях. При этом работодатель, возместивший вред, имеет право обратного требования (регресса) выплаченного возмещения.

Касательно спорных отношений со страховой компанией, то отмечаем, что пострадавшее лицо вправе предъявить исковое требование о возмещении имущественного ущерба непосредственно к страховой компании, в тоже время это не лишает его права на предъявление иска непосредственно к виновнику ДТП. Имеют место случаи, когда необходимо взыскивать причиненный автомобилю вред с виновника ДТП при превышении предельного размера ответственности, предусмотренного законом. Тогда истец вправе обратиться в суд с требованием о возмещении причинителем вреда разницы между страховым возмещением и фактическим размером причинённого ущерба.

Согласно статье 3 Закона Республики Казахстан «Об обязательном страховании гражданско - правовой ответственности владельцев транспортных средств» (далее - Закон) объектом обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств является имущественный интерес застрахованного лица, связанный с его обязанностью, установленной гражданским законодательством Республики

Казахстан, возместить вред, причиненный жизни, здоровью и (или) имуществу третьих лиц в результате эксплуатации транспортного средства как источника повышенной опасности.

Пунктом 1 статьи 7 Закона установлено, что эксплуатация транспортного средства в случае отсутствия у его владельца договора обязательного страхования ответственности владельца транспортных средств, не допускается. Однако не редки случаи, когда у виновника ДТП оказывается просроченным страховой полис (договор обязательного страхования ответственности владельцев транспортных средств), либо он вовсе отсутствует. В данном случае суд руководствуется положениями статьи 917 ГК.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона целью обязательного страхования ответственности владельцев транспортных средств является обеспечение защиты имущественных интересов третьих лиц, жизни, здоровья и (или) имуществу которых причинен вред в результате эксплуатации транспортных средств, посредством осуществления страховых выплат.

Законом страховая выплата, которую можно взыскать в суде на основании страхового полиса, по своему размеру ограниченна. Так, статьей 24 Закона предусмотрен предельный объем ответственности за вред, причиненный имуществу одного потерпевшего, - в размере причиненного вреда, но не более 600 месячных расчетных показателей, за вред, причиненный одновременно имуществу двух и более потерпевших, - в размере причиненного вреда, но не более 600 месячных расчетных показателей каждому потерпевшему. При этом общий размер страховых выплат всем потерпевшим не может превышать 2000 месячных расчетных показателей. В случае превышения размера вреда над предельным объемом ответственности страховщика страховая выплата каждому потерпевшему осуществляется соразмерно степени вреда, причиненного его имуществу.

С учетом изложенного, считаем, что действующее законодательство позволяет защитить нарушенные права потерпевших при ДТП, вместе с тем владельцы автотранспортных средств должны помнить, что автомашина является источником повышенной опасности, в связи с чем, обязаны обеспечить безопасную эксплуатацию автотранспортных средств во избежание дорожно-транспортных происшествий.