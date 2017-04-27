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В районе аэропорта Дамаска прогремел мощный взрыв

27 апреля 2017, 10:29

После взрыва начался пожар.

Мощный взрыв прогремел в районе аэропорта Дамаска, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканала "Аль-Маядин".

Он был настолько сильным, что его можно было услышать в сирийской столице, которая находится в 25 километрах от аэропорта, сообщает АФП.

По информации СМИ, после взрыва начался пожар. Ливанский телеканал передает, что произошло возгорание на складе с топливом, оно могло быть связано с израильским авиаударом.

Фото: SANA


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