В районе аэропорта Дамаска прогремел мощный взрыв
27 апреля 2017, 10:29
После взрыва начался пожар.
Мощный взрыв прогремел в районе аэропорта Дамаска, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканала "Аль-Маядин".
Video shows moments explosions start near Damascus airport tonight. Local media attributing to Israel. More details likely to emerge later. pic.twitter.com/jhiOZjUHnV— Israel Breaking (@IsraelBreaking) 27 апреля 2017 г.
Он был настолько сильным, что его можно было услышать в сирийской столице, которая находится в 25 километрах от аэропорта, сообщает АФП.
Large explosions heard, fire seen near Damascus airport moments ago. More information as becomes available. pic.twitter.com/EQ93YCFDA2— Israel Breaking (@IsraelBreaking) 27 апреля 2017 г.
По информации СМИ, после взрыва начался пожар. Ливанский телеканал передает, что произошло возгорание на складе с топливом, оно могло быть связано с израильским авиаударом.
Фото: SANA
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