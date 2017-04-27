В районе аэропорта Дамаска прогремел мощный взрыв

Мощный взрыв прогремел в районе аэропорта Дамаска, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканала "Аль-Маядин".



Video shows moments explosions start near Damascus airport tonight. Local media attributing to Israel. More details likely to emerge later. pic.twitter.com/jhiOZjUHnV — Israel Breaking (@IsraelBreaking) 27 апреля 2017 г. Он был настолько сильным, что его можно было услышать в сирийской столице, которая находится в 25 километрах от аэропорта, сообщает АФП.



Large explosions heard, fire seen near Damascus airport moments ago. More information as becomes available. pic.twitter.com/EQ93YCFDA2 — Israel Breaking (@IsraelBreaking) 27 апреля 2017 г.

По информации СМИ, после взрыва начался пожар. Ливанский телеканал передает, что произошло возгорание на складе с топливом, оно могло быть связано с израильским авиаударом.





Фото: SANA