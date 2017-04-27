Какие ограничения бывают с пребыванием на государственной службе?

М.К.Баярстанова,

Главный специалист

Сарыаркинского районного суда города Астаны

За годы независимости Казахстан стал полноправным членом мирового сообщества, чьи инициативы практически всегда получали широкую поддержку и осуществлялись на практике.

Государство, являясь особой организацией публичной политической власти, имеет свои задачи и функции. Эти задачи и функции реализуются посредством конкретных действий личного состава, находящегося на службе у государства - государственных служащих.

В стратегии развития страны до 2050 года Президент Республики Казахстан Н.А.Назарбаев определил основные направления совершенствования государственной службы. В этой связи возникла необходимость в создании эффективной стабильной правовой системы, регулирующей отношения в сфере государственной службы.

В Казахстане, в соответствии с программой Главы государства, направленной на демократизацию страны и повышения эффективности государственного аппарата, был сделан выбор в пользу построения государственной службы, основанной на вышеназванных принципах.

Практика государственного строительства в Республике Казахстан ставит ряд новых задач в деле становления и формирования новой системы государственной службы. Фактически полностью обновлено законодательство о государственной службе и происходит формирование новой системы подбора и расстановки кадров в сфере государственной службы.

Государство должны олицетворять достойные представители государственной службы: компетентные, честные, уважающие и исполняющие закон служащие, способные откликнуться на нужды людей. Любые демократические преобразования обречены на неудачу, если не будет создан компетентный, профессиональный аппарат государственной власти. В этой связи важной задачей является правильный подбор и расстановка кадрового состава государственного аппарата.

Но бывают и ограничения с пребыванием на государственной службе, согласно статье 1 Закона РК «О государственной службе» определено понятие государственного служащего: «это гражданин Республики Казахстан, занимающий в установленном законодательством порядке оплачиваемую из республиканского или местных бюджетов либо из средств Национального банка Республики Казахстан должность в государственном органе и осуществляющий должностные полномочия в целях реализации задач и функций государства».

Согласно статье 13 Закона Республики Казахстан «О государственной службе» государственный служащий не вправе: быть депутатом представительного органа, заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме педагогической, научной и иной творческой деятельности, заниматься предпринимательской деятельностью, в том числе участвовать в управлении коммерческой организацией независимо от ее организационно-правовой формы, если непосредственное участие в управлении коммерческой организацией не входит в его должностные полномочия в соответствии с законодательством Республики Казахстан, быть представителем по делам третьих лиц в государственном органе, в котором он состоит на службе, либо непосредственно ему подчиненном или подконтрольном, использовать в неслужебных целях средства материально-технического, финансового и информационного обеспечения его служебной деятельности, другое государственное имущество и служебную информацию, участвовать в действиях, препятствующих нормальному функционированию государственных органов и выполнению должностных обязанностей, включая забастовки, в связи с исполнением должностных полномочий пользоваться в личных целях услугами граждан и юридических лиц.

Государственный служащий в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, в течение месяца после вступления в государственную должность обязан на время прохождения государственной службы передать в доверительное управление находящиеся в его собственности доли, акции (акцию) в уставном капитале коммерческих организаций и иное имущество, использование которого влечет получение доходов, за исключением денег, законно принадлежащих этому лицу, а также имущества, переданного в имущественный наем. Договор на доверительное управление имуществом подлежит нотариальному удостоверению. Копия нотариально засвидетельствованного договора на доверительное управление имуществом представляется государственным служащим в десятидневный срок со дня нотариального засвидетельствования в службу управления персоналом (кадровую службу) по месту работы. Государственные служащие, за исключением членов Правительства Республики Казахстан, Председателя и членов Конституционного Совета Республики Казахстан, могут не передавать в доверительное управление принадлежащие им облигации, паи открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов.

Государственный служащий имеет право получать доход от имущества, переданного в доверительное управление.

Государственные служащие, за исключением членов Правительства Республики Казахстан, Председателя и членов Конституционного Совета Республики Казахстан, вправе передавать в имущественный наем жилища. Правила передачи имущества государственных служащих в доверительное управление утверждаются Правительством Республики Казахстан.

Председатель Национального Банка Республики Казахстан и его заместители в месячный срок с даты назначения на указанные государственные должности обязаны передать в доверительное управление и представить в кадровую службу Национального Банка Республики Казахстан копию нотариально удостоверенного договора на доверительное управление принадлежащих паев инвестиционных фондов, облигаций и акций коммерческих организаций. Председатель Национального Банка Республики Казахстан и его заместители не вправе приобретать паи инвестиционных фондов, облигации, акции коммерческих организаций.

Государственный служащий не может занимать государственную должность, находящуюся в непосредственной подчиненности должности, занимаемой его близкими родственниками (родителями (родителем), детьми, усыновителями (удочерителями), усыновленными (удочеренными), полнородными и не полнородными братьями и сестрами, дедушками, бабушками, внуками) или супругом (супругой), за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.