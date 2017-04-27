Аккредитация повышает доверие в строительной отрасли

Серик Курмангалиев,

Первый заместитель

Генерального директора

Национального центра аккредитации

Аккредитация определяет техническую компетентность, целостность и беспристрастность организаций, предоставляющих услуги оценки соответствия на основе международных стандартов, такие как испытания, калибровка, сертификация и инспекционный контроль.

Аккредитация - беспристрастный и объективный процесс, который обеспечивает наименее дублирующее, наиболее прозрачное и широко применяемый способ для предоставления надежных и достоверных результатов оценки соответствия.

Во многих странах созданы органы по аккредитации, чтобы гарантировать, что органы по оценке соответствия подлежат надзору компетентным органом. Всемирно признанные органы по аккредитации, которые были оценены экспертами как компетентные, подписывают международные соглашения, которые способствуют прохождению продукции и услуг через границы, таким образом создавая глобальную инфраструктуру поддерживая торговые разрешительные процессы и уверенность на рынке.

Данные Соглашения регулируется IAF, в области аккредитации органов сертификации и органов валидации/верификации, и ILAC, в области аккредитации лабораторий и инспекционных органов.

Данная система способствует последовательной работе органов аккредитации в мировом масштабе и поддерживает международные стандарты от одного органа аккредитации до других. В результате продукция и услуги, испытанные, осмотренные или сертифицированные однажды, под эгидой IAF и ILAC, могут быть признаны везде с равнозначным доверием.

9 июня 2017 года отмечается Всемирный День Аккредитации как глобальная инициатива, учрежденная совместно с Международным форумом по аккредитации (IAF) и Международной организацией по аккредитации лабораторий (ILAC), с целью повышения осведомленности общественности о значимости деятельности по аккредитации. В этом году тема посвящена тому, как аккредитация может содействовать специалистам в строительной индустрии, начиная от подрядчиков, производителей, проектировщиков, архитекторов, инженеров-строителей до регулирующих органов.

Стандарты и аккредитованные органы по оценки соответствия - являются рыночными инструментами, которые могут быть использованы в строительной отрасли, охватывая строительные материалы, строительно-технические методы и практику, охрана труда на объекте, воздействие на окружающую среду, вплоть до использования цифровой технологии в «умных» зданиях.

Строительная отрасль является комплексной и высоко конкурентной, и представляет вызовы компаниям, которое стремятся повысить прибыль, снизить расходы и при этом повышать качество строительства и гарантировать безопасную окружающую среду на объекте. Аккредитация способствует строительному сектору, путем управления рисками, повышению производительности труда, демонстрации соответствия установленным требованиям и обеспечение доверия в системе снабжения.

Строительный сектор важен для экономического развития государства, обеспечения занятости населения и окружающей среды. Согласно прогнозам к 2030 году во всем мире объем строительной продукции увеличится до 85% - т.е. $15.5 триллионов долларов США. Данный рост будет стимулирован (движимый) развитыми странами, восстанавливающийся после экономической нестабильности и развивающихся стран, продолжающих промышленно развиваться. В связи с растущим населением во всем мире, половина которого проживает в городах, увеличивается потребность в коммерческом и внутреннем строительстве и развития инфраструктуры. В то же время налицо сокращение запасов природных ресурсов, финансовые трудности, и требования, предъявляемые относительно влияния на окружающую среду и долгосрочную устойчивость строительных проектов.

Аккредитация может содействовать данному сектору, в целях удовлетворения потребностей в более умном, более чистом и более безопасном строительстве, обеспечивая безопасность трудовых ресурсов на объектах, качество и происхождение строительных материалов и сырья, энергоэффективность зданий, качество дизайна и архитектуры, безопасной установки электрических и газовых сетей, и экологической безопасности и долговечности зданий.

Для правительства и регуляторов

Аккредитация - общепризнанный процесс, который может продемонстрировать, что организации соответствуют своим нормативным обязанностям.

А также:

● снизить потребность в привлечении специалистов центральных и местных органов государственного управления, и привлекать собственный персонал для оценки специалистов. Аккредитация убеждает правительство полагаться на коммерческих поставщиков проверки профессиональных знаний и инспекционных услуг в строительном секторе.

● Способствует внедрению инноваций и распространению надлежащей практики.

● Создает конкурентную экономику через международное признание результатов и сертификатов, и устранение технических барьеров в торговли.

● Создает цепочку поставок и общественное доверие действиям, имеющих потенциал влияния на общественное доверие, здоровье и безопасность или окружающую среду.

Для строительных компаний

● Уверенность, что промышленная продукция и сырье, безопасны и соответствуют технической спецификации, таким образом, уменьшая потенциальную потерю рабочего времени, производственного брака и расходы по проекту.

● Предоставляет безопасные условия работы для сотрудников.

● Используя аккредитованный орган для проведения независимой оценки способствует демонстрации правомерности, в случае судебного процесса.

Для производителей строительной продукции

● Достоверные измерения, испытания и аудиты проводятся в соответствии с передовой практикой для уменьшения случаев производственного брака, сокращения времени простоя и управления производственными затратами.

● Аккредитация в соответствии с всемирно-признанными стандартами может обеспечить преимущество перед конкурентами и облегчить доступ к внешним рынкам.

● Аккредитация признана регулирующими органами и может поддержать порядок утверждения.

● Использование аккредитованного органа для проведения независимой оценки способствует демонстрации правомерности, в случае судебного процесса.