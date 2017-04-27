Льготное автокредитование за апрель 2017 года

Казахстанцы предпочитают отечественные авто. Ввоз иномарок в РК замедляется - за 3 месяца 2017 года импорт не превысил 4 тысяч автомобилей при обычном уровне в 19 тысяч

Импорт легковых автомобилей в Казахстан замедляет рост на фоне увеличения выпуска собственного производства. За январь-март текущего года в РК было ввезено всего порядка 3697 автомобилей. Это лишь на 4% больше уровня за аналогичный период в 2016 году (3544 ед.), когда продажи таких дорогих товаров практически остановились из-за высокого курса доллара к тенге.

Напомним, что в 2013-2015 годах в течение первого квартала обычный уровень импорта легковых авто составлял в среднем 19 тыс. единиц.

Замедление ввоза иномарок в РК происходит при одновременном росте выпуска в отечественном автопроме - за первый квартал 2017 года в стране было произведено 3095 единиц легковых авто, что в 7,2 раза больше, чем в 2016 году (428 ед.).

Для поддержания отечественных производителей автомобилей в апреле 2015 года была запущена программа льготного кредитования легковых автомобилей, произведенных в РК.

Банком развития Казахстана было выделено 2 транша БВУ для кредитования физлиц на приобретение легковых автомобилей, собранных в Казахстане. Программа рассчитана на 20 лет и основана на «револьверном» кредитовании: за счет средств, поступающих от погашения основного долга физическими лицами, получившими кредит, банки будут выдавать новые займы на приобретение автомобилей.

Первый транш в размере 15 млрд тенге был выдан в конце апреля 2015 года 6 банкам - Народный (3,30 млрд), Евразийский (3,91 млрд), Сбербанк (2,91 млрд), Forte (1,65 млрд), БЦК (1,63 млрд) и АТФ (1,60 млрд).

Второй транш, в размере 11 млрд тенге был выдан 4 БВУ в январе 2016 года - Народному, Евразийскому и Сбербанку - по 3 млрд тенге, БЦК - 2 млрд.

Лидер по освоению траншей на льготное автокредитование - Евразийский Банк, на 13 апреля 2017 года было выдано займов на сумму 9,11 млрд тенге. Следом идет Сбербанк - 7,88 млрд, замыкает тройку лидеров Народный Банк - 6,86 млрд тенге. Общая сумма выданных займов составила 32,75 млрд тенге, количество выданных займов - 8,67 тыс.

Условия кредитования по программе льготного кредитования для БВУ-участников одинаковые. Стоимость 1 автомобиля должна быть не более 15 млн тенге, срок кредитования - не более 7 лет, номинальная ставка вознаграждения - до 4 % годовых, эффективная ставка не должна превышать 7,5%, включая затраты по страхованию и оформлению автомобиля в залог.