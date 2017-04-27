О потреблении продуктов питания в домашних хозяйствах в Республике Казахстан в 2016 году
В 2016 году по сравнению с предыдущим годом по данным выборочного обследования домашних хозяйств по оценке уровня жизни наблюдалось разнонаправленное изменение потребления населением продуктов питания.
Отмечается рост потребления картофеля, яиц, хлебопродуктов и крупяных изделий, молока и молочных продуктов, масла и жиров. Снижается потребление фруктов, рыбы и морепродуктов, сахара, джема, меда, шоколада, кондитерских изделий, мяса и мясопродуктов, овощей.
Самой потребляемой группой продуктов питания в домашних хозяйствах (в среднем на душу населения) в Республике Казахстан являлись молоко и молочные продукты, наименее потребляемой - рыба и морепродукты.
В 2016 году в среднем за месяц фактическое потребление составило на душу населения: риса - 1,3 кг, хлеба пшеничного из муки 1 сорта - 3,7 кг, макарон - 1 кг, говядины - 2 кг, рыбы свежей или охлажденной - 0,6 кг, молока сырого - 1,7л, кефира - 1,3 л, яблок - 1,3 кг, картофеля - 4 кг, сахара-песка - 1,7 кг, чая черного - 0,2 кг.
При сравнении потребления основных видов продуктов питания населением в сельской и городской местности в 2016 году наибольшая дифференциация отмечается по потреблению яиц, хлебопродуктов и крупяных изделий.
Рассматривая региональный аспект среднедушевого потребления основных видов продуктов питания населением в 2016 году, можно отметить следующие регионы, с наименьшим и наибольшим объемом потребления:
|
Наименование продукта
|
Наименование области
|
(наименьшее потребление)
|
(наибольшее потребление)
|
хлебопродукты и крупяные изделия
|
г. Алматы (103,8 кг)
|
Южно-Казахстанская (157,1 кг)
|
мясо и мясопродукты
|
Южно-Казахстанская (54,5 кг)
|
Атырауская (86,9 кг)
|
рыба и морепродукты
|
г. Астана (7,2 кг)
|
Атырауская (19 кг)
|
молоко и молочные продукты
|
Кызылординская (184,7 кг)
|
Павлодарская (304,1 кг)
|
яйца (штук)
|
Кызылординская (114 шт)
|
Карагандинская (219,5 шт)
|
масла и жиры
|
Алматинская (12,5 кг)
|
Карагандинская (23,4 кг)
|
фрукты
|
Костанайская (48,1 кг)
|
Мангистауская (73 кг)
|
овощи
|
г. Астана (71,3 кг)
|
Южно-Казахстанская (109,8 кг)
|
картофель
|
г. Астана (42,9 кг)
|
Карагандинская (63 кг)
|
сахар, джем, мед, шоколад, кондитерские изделия
|
г. Астана (31,6 кг)
|
Атырауская (47,1 кг)
Сохраняется значительная дифференциация по потреблению продуктов питания между крайними децильными группами, так 10% наименее обеспеченного населения по сравнению с 10% наиболее обеспеченного в 3,0 раза меньше потребляло фруктов, в 2,9 раза - мяса и мясопродуктов, в 2,8 раза - рыбы и морепродуктов.
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