О потреблении продуктов питания в домашних хозяйствах в Республике Казахстан в 2016 году

В 2016 году по сравнению с предыдущим годом по данным выборочного обследования домашних хозяйств по оценке уровня жизни наблюдалось разнонаправленное изменение потребления населением продуктов питания.

Отмечается рост потребления картофеля, яиц, хлебопродуктов и крупяных изделий, молока и молочных продуктов, масла и жиров. Снижается потребление фруктов, рыбы и морепродуктов, сахара, джема, меда, шоколада, кондитерских изделий, мяса и мясопродуктов, овощей.

Самой потребляемой группой продуктов питания в домашних хозяйствах (в среднем на душу населения) в Республике Казахстан являлись молоко и молочные продукты, наименее потребляемой - рыба и морепродукты.

В 2016 году в среднем за месяц фактическое потребление составило на душу населения: риса - 1,3 кг, хлеба пшеничного из муки 1 сорта - 3,7 кг, макарон - 1 кг, говядины - 2 кг, рыбы свежей или охлажденной - 0,6 кг, молока сырого - 1,7л, кефира - 1,3 л, яблок - 1,3 кг, картофеля - 4 кг, сахара-песка - 1,7 кг, чая черного - 0,2 кг.

При сравнении потребления основных видов продуктов питания населением в сельской и городской местности в 2016 году наибольшая дифференциация отмечается по потреблению яиц, хлебопродуктов и крупяных изделий.

Рассматривая региональный аспект среднедушевого потребления основных видов продуктов питания населением в 2016 году, можно отметить следующие регионы, с наименьшим и наибольшим объемом потребления:

Наименование продукта Наименование области (наименьшее потребление) (наибольшее потребление) хлебопродукты и крупяные изделия г. Алматы (103,8 кг) Южно-Казахстанская (157,1 кг) мясо и мясопродукты Южно-Казахстанская (54,5 кг) Атырауская (86,9 кг) рыба и морепродукты г. Астана (7,2 кг) Атырауская (19 кг) молоко и молочные продукты Кызылординская (184,7 кг) Павлодарская (304,1 кг) яйца (штук) Кызылординская (114 шт) Карагандинская (219,5 шт) масла и жиры Алматинская (12,5 кг) Карагандинская (23,4 кг) фрукты Костанайская (48,1 кг) Мангистауская (73 кг) овощи г. Астана (71,3 кг) Южно-Казахстанская (109,8 кг) картофель г. Астана (42,9 кг) Карагандинская (63 кг) сахар, джем, мед, шоколад, кондитерские изделия г. Астана (31,6 кг) Атырауская (47,1 кг)

Сохраняется значительная дифференциация по потреблению продуктов питания между крайними децильными группами, так 10% наименее обеспеченного населения по сравнению с 10% наиболее обеспеченного в 3,0 раза меньше потребляло фруктов, в 2,9 раза - мяса и мясопродуктов, в 2,8 раза - рыбы и морепродуктов.