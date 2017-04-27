В городе Арысь ЮКО проводится усиленная работа по борьбе с саранчой

По городу Арысь усиленно проводятся мероприятия по борьбе с саранчой. Специалисты принялись уничтожать вредителей до момента их окрыления , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима региона.





В этой связи на границе города Арысь и Ордабасинского района в аульном округе Батыр ата, прилегающем к границам аульного округа Дермене, акимы города Арысь М.Кадырбек и Ордабасинского района А.Мамытбеков провели совещание с привлечением специалистов сельского хозяйства и жителей села в целях качественной борьбе с саранчой.









Также на территории, прилегающей к аульному округу Кожатогай, с участием акима города Арысь М.Кадырбеком, руководителем областного управления сельского хозяйства С.Турбековым, прокурором Арысьского района Н.Косбаевым, начальником отдела ЧС по городу Арысь Е.Абдикуловым и специалистами областной территориальной инспекции и ЮКОФ ГУ «Республиканский центр фитосанитарной диагностики и прогнозирования», провели заседание по борьбе с саранчой.









Аким города М.Кадырбек подчеркнул, что теплая зима и большое количества дождей, способствовали увеличению вредителей и насекомых, и в связи с этим поручил провести на высшем уровне биологическую борьбу с саранчой.









В настоящее время на 56,3 гектарах земли, находящейся в ведении города Арысь, проводятся необходимые меры по распределению лекарственных средств против саранчи. На эти мероприятия задействованы 2 самолета, 4 трактора которые имеют приспособления для распыления лекарств, 6 автомашин ГАЗ-66, 9 машин марки УАЗ, всего 21 техника и более 100 человек.







