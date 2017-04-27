Назначены новые заместители председателя АНК

Сегодня на XXV сессии Ассамблеи народа Казахстана назначены новые заместители председателя Ассамблеи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сессии Ассамблеи народа Казахстана по нашему решению раз в год в порядке ротации назначаются два новых заместителя председателя Ассамблеи, представляющих наши различные этнокультурные объединения. Совет Ассамблеи внес мне предложение назначить на эти должности председателя Совета общественного согласия Актюбинской области Вишняк Сергея Викторовича и члена совета АНК, руководителя республиканской Ассоциации азербайджанцев Казахстана Хамидова Абилфаса Муслимовича. Все казахстанцы и наша Ассамблея знает их, поддерживаем. Если нет возражения, то я подпишу распоряжение об их назначении заместителями председателя АНК», - сообщил Президент Нурсултан Назарбаев.

Напомним, что повестка дня сегодняшней сессии: «Стабильность, единство, согласие - основа модернизации». В работе XXV сессии принимает участие более 1 500 человек. В их числе члены и ветераны Ассамблеи из всех регионов Казахстана, председатели республиканских и региональных этнокультурных объединений, депутаты Парламента, руководители центральных исполнительных органов, политических партий, религиозных объединений, неправительственных организаций, ректора вузов, дипломатические миссии иностранных государств, представители научной, творческой интеллигенции и СМИ.