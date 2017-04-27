О чем Назарбаев говорил с Димашем Кудайбергеновым

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во Дворце мира и согласия в Астане

В ходе беседы президент поздравил молодого исполнителя с призовым местом на конкурсе, пожелав ему благополучия и больших успехов.





"Ты одарен уникальным талантом. Храни его. Желаю тебе светлого будущего. Пусть в тебе не иссякнет энергия для служения своему народу. Тебя приглашают везде. Для этого тебе понадобится крепкое здоровье", - дал свое напутствие Нурсултан Назарбаев.





В свою очередь Д.Кудайбергенов, поблагодарил главу государства за оказываемую поддержку и поделился своими планами на будущее. В завершение встречи Назарбаев пожелал молодому певцу новых достижений в его творческой карьере.



