О чем Назарбаев говорил с Димашем Кудайбергеновым
27 апреля 2017, 11:23
Назарбаев пожелал молодому певцу новых достижений в его творческой карьере.
Накануне во Дворце мира и согласия в Астане прошла встреча Нурсултана Назарбаева с популярным исполнителем, финалистом китайского конкурса "I`m a singer" Димашем Кудайбергеновым, передает Zakon.kz.
В ходе беседы президент поздравил молодого исполнителя с призовым местом на конкурсе, пожелав ему благополучия и больших успехов.
"Ты одарен уникальным талантом. Храни его. Желаю тебе светлого будущего. Пусть в тебе не иссякнет энергия для служения своему народу. Тебя приглашают везде. Для этого тебе понадобится крепкое здоровье", - дал свое напутствие Нурсултан Назарбаев.
В свою очередь Д.Кудайбергенов, поблагодарил главу государства за оказываемую поддержку и поделился своими планами на будущее. В завершение встречи Назарбаев пожелал молодому певцу новых достижений в его творческой карьере.
Видео: Телерадиокомплекс Президента РК
Фото akorda.kz
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