В Атырауской области в реке Урал утонул 2-летний мальчик

Трагедия произошла сегодня утром в селе Махамбет,

Как рассказал руководитель ГУ "ЗРАОСО" Бахтияр Кадырханов, группа детей играла на крутом обрыве берега Урала. Внезапно произошел обвал земли и 2,5-годовалый ребенок сорвался в воду, захлебнулся и утонул.

- ЧП произошло в 10.15. На место выехала трое наших сотрудников районного подразделения. В 10.25 тело мальчика извлекли из воды, - сообщил Бахтияр Кадырханов.





Очевидцем трагедии стал местный житель, который и вызвал спасателей.





- Мужчина услышал крики детей и увидел, как мальчика сильным течением уносит на середину реки. Наша станция находится недалеко, примерно в 500 метрах от места трагедии. Спасатели выехали на моторной лодке, мальчика извлекли, попытались откачать, но, к сожалению, было уже поздно, - рассказал Бахтияр Кадырханов.



