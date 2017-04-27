В Атырауской области в реке Урал утонул 2-летний мальчик
27 апреля 2017, 11:25
На крутом обрыве берега реки, где играла группа детей, произошел обвал земли.
Трагедия произошла сегодня утром в селе Махамбет, передает корреспондент портала "Мой город".
Как рассказал руководитель ГУ "ЗРАОСО" Бахтияр Кадырханов, группа детей играла на крутом обрыве берега Урала. Внезапно произошел обвал земли и 2,5-годовалый ребенок сорвался в воду, захлебнулся и утонул.
- ЧП произошло в 10.15. На место выехала трое наших сотрудников районного подразделения. В 10.25 тело мальчика извлекли из воды, - сообщил Бахтияр Кадырханов.
Очевидцем трагедии стал местный житель, который и вызвал спасателей.
- Мужчина услышал крики детей и увидел, как мальчика сильным течением уносит на середину реки. Наша станция находится недалеко, примерно в 500 метрах от места трагедии. Спасатели выехали на моторной лодке, мальчика извлекли, попытались откачать, но, к сожалению, было уже поздно, - рассказал Бахтияр Кадырханов.
Ерлан Омаров
Фото с сайта inform.kz
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