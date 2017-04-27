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Полиция Алматы все еще ищет владельца собаки, покусавшей мужчину

27 апреля 2017, 11:37

Очевидцев инцидента или людей, знающих владельца животного, просят обратиться в полицию.

Сотрудники УВД Медеуского района ищут очевидцев инцидента, произошедшего 2 апреля около 7:40 утра на пересечении улиц Толе би и Кастеева, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматы.

Собака без намордника покусала мужчину, совершавшего утреннюю пробежку. Владелец животного после случившегося поспешил скрыться с места происшествия.

"Просим граждан внимательно вглядеться в эти фото, на которых запечатлены предполагаемые хозяин собаки и его питомец. Если кто-либо располагает любыми сведениями о случившемся и о человеке на фотографии, просим сообщить об этом по телефону: +7 778 574 00 74", - сообщает полиция.



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