В Кызылорде создано специальное подразделение «Дельта-Сырдария»

В Кызылорде в целях выявления наркопреступлений создано специальное подразделение «Дельта-Сырдария», сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Кызылординской области.





В целях выявления наркопосевов на территории Кызылординской области Департаментом внутренних дел внесено предложение в Министерство внутренних дел о создании специального подразделения «Дельта-Сырдария». Министерством в поддержку инициативы принято решение о привлечении в период с 1 июня по 30 октября оперативных сотрудников региональных департаментов внутренних дел, вертолетной техники Национальной Гвардии, а также бойцов специального назначения «Бүркіт».





В связи с этим, 26 апреля в ДВД Кызылординской области при обсуждении темы: «Межведомственная координация действий в период республиканского оперативно – профилактического мероприятия «Көкнәр-2017» с заинтересованными госорганами выработаны вопросы взаимодействия и организации работы по предотвращению незаконного культивирования наркотикосодержащих растений, а также реализации совместных мер по борьбе с наркобизнесом.





В совещании приняли участие представители аппарата акима области, областной прокуратуры, ДКНБ, Департамента государственных доходов, Пограничной службы и Национальной Гвардии.