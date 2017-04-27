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В Кызылорде создано специальное подразделение «Дельта-Сырдария»

27 апреля 2017, 11:44

C 1 июня по 30 октября оперативных сотрудников региональных департаментов внутренних дел, вертолетной техники Национальной Гвардии, а также бойцов специального назначения «Бүркіт».

В Кызылорде в целях выявления наркопреступлений создано специальное подразделение «Дельта-Сырдария», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Кызылординской области.

В целях выявления наркопосевов на территории Кызылординской области Департаментом внутренних дел внесено предложение в Министерство внутренних дел о создании специального подразделения «Дельта-Сырдария». Министерством в поддержку инициативы принято решение о привлечении в период с 1 июня по 30 октября оперативных сотрудников региональных департаментов внутренних дел, вертолетной техники Национальной Гвардии, а также бойцов специального назначения «Бүркіт».

В связи с этим, 26 апреля в ДВД Кызылординской области при обсуждении темы: «Межведомственная координация действий в период республиканского оперативно – профилактического мероприятия «Көкнәр-2017» с заинтересованными госорганами выработаны вопросы взаимодействия и организации работы по предотвращению незаконного культивирования наркотикосодержащих растений, а также реализации совместных мер по борьбе с наркобизнесом.

В совещании приняли участие представители аппарата акима области, областной прокуратуры, ДКНБ, Департамента государственных доходов, Пограничной службы и Национальной Гвардии.

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