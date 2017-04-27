В Акмолинской области от паводков спасено 84 населенных пунктов

На территории области этой весной воздействию паводков подверглись 119 населенных пунктов, 5901 объектов (домов), где проживают 23 251 жителей.

Заблаговременными принятыми мерами из возможных зон подтопления спасено 84 населенных пунктов, где расположено 4921 жилых дома, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Акмолинской области.





По сведениям РГП «Казгидромет» «О накоплении влагозапасов в бассейнах рек Казахстана и ожидаемой водности в 2017 году в бассейнах рек Акмолинской области», в бассейнах рек Есиль, Селеты, Шагалы, Нура, Калкутан и Жабай снегозапасы превышали нормы в 1,2 - 1,9 раза, осеннее увлажнение почвогрунтов превышало среднегодовые нормы в 1,1 – 1,3 раза, водность рек ожидалась в 1-1,9 раза больше нормы.





Вместе с тем, для безопасного прохождения паводка неблагоприятная обстановка сложилась в конце марта начале апреля сильными метелями и резким повышением температуры окружающего воздуха, возросли притоки воды в Астанинском, Селетинском и Чаглинском водохранилищах больше нормы в 1-1,9 раза.





В связи со сложившимися погодными условиями весной 2017 года на территории Акмолинской области воздействию паводков подверглись 119 населенных пунктов, 5901 объектов (домов), где проживают 23 251 жителей.





Заблаговременными принятыми мерами из возможных зон подтопления спасено 84 населенных пунктов, где расположено 4921 жилых дома. В 35 подверженных паводкам населенных пунктах подтоплено 980 домов, эвакуировано 2788 жителей, отогнаны в безопасные зоны более 1908 голов сельскохозяйственных животных (КРС, МРС).





На сегодняшний день вода из всех подтопленных домов ушла, жители возвращены домой, сельскохозяйственные животные в подворья.





В целях минимизации воздействия паводка Департаментом по ЧС и местными исполнительными органами откачано более 462 тысяч куб.м талой воды, набрано и уложено более 113 тысяч мешков с инертными материалами.





Для снятия ледовых заторов проведены дополнительные взрывные работы по рыхлению и дроблению льда в реках 6 регионов, это в Астраханском, Атбасарском, Буландынском, Сандыктауском, Целиноградском и Шортандинском районах.





В проведении мониторинга и прогнозировании обстановки действует 45 метеостанций, 29 гидропостов, 8 озерных гидропостов, 21 агрометеопостов. Кроме того, организовано круглосуточное дежурство 90 дополнительных постов на опасных участках рек.





Вместе с тем, необходимо отметить, что подготовка к паводку 2017 года начата в летний и осенний периоды 2016 года. В период подготовки к паводку было очищено и обустроено 11,8 км каналов, на 32,2 км проведено укрепление и наращивание обвалований и ремонт дамб, дополнительно установлено 13 водопропускных сооружений, возведено 1,6 км насыпных дамб, на 190 м выполнено берегоукрепления и дноуглубления русел рек.





В населенных пунктах подверженных паводкам работают районные штабы по обследованию, оценке и возмещению материального ущерба, где принимаются заявления от пострадавших жителей на возмещение ущерба, нанесенного водной стихией.





Наиболее сложная ситуация сложилась в городе Атбасар Атбасарского района и Сандыктауском районе, где из-за перелива реки Жабай были подтоплены жилые дома и придворовые территории.





Вместе с тем, работы проводились и в г. Кокшетау, где в результате повышения температуры воздуха до 17 градусов по Цельсию, увеличения притока талых вод из логов, лесных и степных массивов произошло резкое повышение уровня воды в русле реки Кылшакты, перелив реки через автодорожный мост в районе улиц Набережная – Капцевича. Проведенными инженерно-техническими мероприятиями и возведению временной дамбы удалось не допустить подтопления территории средней школы №12 и дворов прилегающих к многоэтажным жилым домам в районе железнодорожного вокзала.





Также, были проведены работы по возведению временных дамб на территории средней школы №8 и вдоль русла реки к близлежащим частным жилым домам, одновременно проводились работы по откачке грунтовых и талых вод по заявкам жителей города, в районе улиц Береговая, Свердлова, 8 марта, Байтурсынова и Куйбышева. В результате проведенных мероприятий удалось организовать безаварийное прохождение талых вод по руслу реки Кылшакты до озера Копа.





В Зерендинском районе на плотине с. Айдабол в связи с повышением уровня воды (достиг критической отметки высотой 2 м) начался перелив через тело плотины. В связи со сложившейся ситуацией создалась угроза подтопления 10 жилых домов, расположенных на берегу плотины с. Айдабол и угроза размыва тела плотины (образовались 3 участка подмыва плотины).





В целях недопущения подтопления жилых домов и прорыва тела плотины местными исполнительными органами и Отделом по чрезвычайным ситуациям района было прокопан канал в теле плотины для спуска талой воды. В результате проделанной работы подтопление жилых домов не допущено.





В Бурабайском районе ввиду сохранения положительных температур в дневное до 13 тепла и ночное время до 3 тепла, произошло интенсивное снеготаяние на водосборной площади бассейна Кенесаринского водохранилища, вода достигла критического уровня на временном посту, расположенном на плотине с. Кенесары – 140 см.





В связи с увеличением пропускной способности обводного канала в результате его расширения и углубления произошло опорожнение водохранилища без залпового сброса. Подтоплений населенных пунктов и размывов дорог не допущено.





На сегодняшний день, напряженная ситуация складывается в Целиноградском, Жаксынском, Есильском и Жаркаинском районах, где в случае подъема уровня рек Ишим и Нура под угрозу подтопления подпадают 5 населенных пунктов.





На данный момент, в населенных пунктах органами гражданской защиты и местными исполнительными органами проводятся работы по откачке талой воды и укреплению защитного вала инертными материалами.





В непосредственно в зонах чрезвычайных ситуаций проводят аварийно-спасательные и неотложные работы 474 спасателей, военнослужащих Национальной гвардии, работников местных исполнительных органов и сотрудников полиции, 151 единиц техники, 6 плавсредств и 3 мотопомп.





Фото Департамент по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области



