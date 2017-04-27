Египет с 1 июня перейдет на электронные визы
27 апреля 2017, 12:03
С помощью введения электронных виз в Египте рассчитывают упростить процедуру прохождения контроля в аэропортах и стимулировать приток туристов.
Министр туризма Египта Мухаммед Яхъя Рашид, выступая на арабском туристическом форуме в Дубае, заявил, что с 1 июня в Египте начнут действовать электронные визы, сообщает Kommersant.ru.
«Благодаря новой системе туристы в любой точке мира смогут запросить электронную визу»,— заявил министр.
С помощью введения электронных виз в Египте рассчитывают упростить процедуру прохождения контроля в аэропортах и стимулировать приток туристов. По прогнозам Министерства туризма страны, в этом году Египет планирует принять от 8 до 10 млн отдыхающих. Новая система также позволит значительно снять нагрузку с сил безопасности.
Напомним, 16 февраля МВД Египта выпустило новые правила пребывание иностранцев в стране. В соответствии с введенными нормами был повышен сбор при получении документов на въезд как с туристов, так и с дипломатов. 23 февраля распоряжение было утверждено МИД Египта. В качестве одной из причин увеличения стоимости виз назывались снижение обменного курса египетского фунта и проблемы с экономикой.
Фото: tonkosti.ru
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4856126-30218e1171621b1ba289c25ab2ad56f3
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...