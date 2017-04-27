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Более чем вдвое снизился уровень безработицы в Казахстане за последние 16 лет

27 апреля 2017, 12:04

По данному показателю наша республика уже опередила Европейский Союз.

Более чем вдвое снизился уровень безработицы в Казахстане за последние 16 лет. Такие данные были озвучены сегодня в «Нұр Отане» на партийных слушаниях о ходе реализации программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства, передает Zakon.kz.

Открывая заседание, Первый заместитель Председателя партии «Нұр Отан» Мухтар Кул-Мухаммед констатировал, что за последние 16 лет уровень безработицы в Казахстане снизился более чем вдвое - с 13 до 5 процентов. По данному показателю наша республика уже опередила Европейский Союз (8,2%), Украину (9,7%), Кыргызстан (8%), Бразилию (12%), (Россию (5,6%), вплотную приблизившись к США и Великобритании (4,8%).

«Привлекаются из-за рубежа и выделяются из бюджета многомиллиардные средства, открываются новые заводы и предприятия, внедряются инновационные технологии. В то же время у нас зарегистрировано 445 тысяч безработных. Партия «Нұр Отан» и правительство должны решить эту проблему», - подчеркнул Мухтар Кул-Мухаммед.


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