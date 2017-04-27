Двое альпинистов сорвались при восхождении на Эльбрус
27 апреля 2017, 12:06
На поиски направилась дежурная смена ЭВПСО, к выходу на спасательные работы готовится дополнительная группа сотрудников отряда.
При восхождении на Эльбрус сорвались двое альпинистов. Об этом ТАСС сообщил оперативный дежурный Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда (ЭВПСО) МЧС России Руслан Джаппуев.
По его словам, около 06:00 поступило сообщение о том, что на восточной стороне Эльбруса на высоте около 4,9 тысячи метров над уровнем моря выше Скал Пастухова при восхождении сорвались двое альпинистов.
Джаппуев добавил, что, по имеющимся сведениям, группа состояла из четырех человек. Других подробностей пока нет.
На поиски направилась дежурная смена ЭВПСО, к выходу на спасательные работы готовится дополнительная группа сотрудников отряда.
Фото: Дмитрий Жуков / Wikipedia
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