Полицейские в Париже вернули к жизни женщину, признанную мертвой
27 апреля 2017, 12:27
Женщину доставили в больницу, где она провела уже почти неделю и сейчас идет на поправку.
Полицейским во французской столице удалось реанимировать женщину, которую сотрудники скорой помощи объявили умершей за час до того, сообщает Русская служба BBC.
49-летняя женщина, имя которой не называется, уже много лет страдает от анорексии. Ее 18-летняя дочь нашла ее бездыханной на полу, и было похоже, что она перенесла инфаркт.
По вызову в ее дом прибыли врачи скорой помощи, однако попытки вернуть ее к жизни не увенчались успехом.
Однако полицейские, приехавшие на место событий для того, чтобы составить официальный рапорт о случившемся, заметили слабое движение живота "покойницы".
Как пишет газета Le Parisien, сотрудники скорой помощи объявили женщину скончавшейся в 18:10 по местному времени и подписали свидетельство о ее смерти.
Но спустя час двое парижских полицейских, прибывших для того, чтобы составить протокол о причине смерти, приподняли одеяло, покрывавшее женщину, и заметили признаки жизни.
Один из них проверил ее пульс на шее, и обнаружил, что ее сердце все еще бьется.
Пока один из потрясенных полицейских держал женщину за руку и пытался с ней разговаривать, другой срочно позвонил в местную пожарную службу, где ему подробно разъяснили, как сделать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.
После 30 минут этой процедуры, женщина, официально считавшаяся скончавшейся, пришла в себя. Ее доставили в больницу, где она провела уже почти неделю и сейчас идет на поправку.
Иван Ассиома, глава местного отделения профсоюза полицейских назвал "воскресение" женщины фантастическим и невероятным случаем.
"Наши коллеги говорят, что это было похоже на эпизод из сериала "Ходячие мертвецы", - говорит он.
Глава местной полиции призвал присвоить обоим полицейским награду за проявленное мужество.
Фото: Orenday.ru
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