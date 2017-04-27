СМИ: Удар ВВС Израиля был нанесен по складу "Хезболлах" у Дамаска

Ранее телеканал Al Ayam сообщил, что в результате налета в окрестностях воздушной гавани вспыхнул сильный пожар





Со стороны сирийского командования никаких заявлений пока не последовало.





В среду министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что Израиль не позволит Ирану и ливанскому движению "Хезболлах" концентрировать силы на Голанских высотах у северной границы Израиля. Он отметил, что "Израиль озабочен активностью Ирана в Сирии, особенно использованием сирийской территории в качестве перевалочной базы для переправки иранского оружия террористической организации "Хезболлах" в Ливане".





Напомним, 22 февраля израильские ВВС нанесли ракетные удары по горной гряде Калямун, расположенной рядом с городом Эль-Катиф к северу от Дамаска. Они атаковали размещенный там лагерь шиитских бойцов из партии "Хезболлах", которые воюют на стороне сирийской армии. При этом израильские самолеты находились в небе над территорией соседнего Ливана.