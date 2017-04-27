СМИ: Удар ВВС Израиля был нанесен по складу "Хезболлах" у Дамаска
27 апреля 2017, 12:45
Речь идет об оружейном складе ливанской шиитской группировки. Со стороны сирийского командования никаких заявлений пока не последовало.
Удар ВВС Израиля в районе международного аэропорта в Дамаске был нанесен по оружейному складу ливанской шиитской группировки "Хезболлах", сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.
Ранее телеканал Al Ayam сообщил, что в результате налета в окрестностях воздушной гавани вспыхнул сильный пожар.
Со стороны сирийского командования никаких заявлений пока не последовало.
В среду министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что Израиль не позволит Ирану и ливанскому движению "Хезболлах" концентрировать силы на Голанских высотах у северной границы Израиля. Он отметил, что "Израиль озабочен активностью Ирана в Сирии, особенно использованием сирийской территории в качестве перевалочной базы для переправки иранского оружия террористической организации "Хезболлах" в Ливане".
Напомним, 22 февраля израильские ВВС нанесли ракетные удары по горной гряде Калямун, расположенной рядом с городом Эль-Катиф к северу от Дамаска. Они атаковали размещенный там лагерь шиитских бойцов из партии "Хезболлах", которые воюют на стороне сирийской армии. При этом израильские самолеты находились в небе над территорией соседнего Ливана.
Фото: © EPA/ABIR SULTAN
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