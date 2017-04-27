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Обновление клиентского приложения СОНО для налогоплательщиков до версии 4.0.0

Уважаемые налогоплательщики!

Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан доводит до сведения, что 26 апреля 2017 года произведено обновление клиентского приложения СОНО для налогоплательщиков до версии 4.0.0.

• Клиентское приложение СОНО для налогоплательщиков (скачать);

• Системные библиотеки, необходимые для работы клиентского приложения (скачать);

• Памятка по установке и настройке клиентского приложения (скачать);

• Руководство пользователя по работе в клиентском приложении (скачать).


27 апреля 2017, 13:07
Источник, интернет-ресурс: Комитета государственных доходов МФ РК

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