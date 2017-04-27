Понятие «спортсмен-инвалид» законодательно закрепили в РК

На пленарном заседании Сената Парламента РК при обсуждении данных поправок сенатор Михаил Бортник озаботился состоянием и условиями развития параолимпийских видов спорта и параолимпийского движения в Казахстане, передает Zakon.kz.

«Первые успехи на Параолимпийских играх показали, что у Казахстана есть большой потенциал для достижения высоких результатов в этих видах спорта. Создаются ли необходимые условия для развития параолимпийских видов спорта? Прежде всего, это подготовка специальных тренеров, закупка специального оборудования, создание условий в спортивных залах. Насколько активно мы привлекаем людей с ограниченными возможностями к занятиям спортом, особенно в сельской местности?» - обратился он к руководству Министерства культуры и спорта.

Глава ведомства Арыстанбек Мухамедиулы отметил, что в рамках закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам физической культуры и спорта» в Казахстане впервые законодательно будет определено понятие «спортсмен-инвалид».

«В действительности мы впервые законодательно вводим понятие «спортсмен-инвалид» и «параолимпийское движение». Не секрет, что у нас именно параолимпийские виды спорта нигде в законодательстве не прописывались и поэтому, конечно, мы всегда без внимания оставляли категорию этих людей. Мы впервые, почему на ранжирование - когда областные местные исполнительные органы утверждают ранжирование видов спорта, конечно, мы обязательно будем включать финансирование параолимпийских видов спорта», - пояснил он.

«Потому что в данном положении, конечно, в областных акиматах не было финансирования параолимпийского движения. Поэтому нам очень важно включение параолимпийского движения в наш законопроект. Мы вводим понятие «проведение соревнований среди спортсменов инвалидов». Точно также впервые мы законодательно регламентируем участие военнослужащих и спортсменов центральных силовых ведомств, потому что эти виды действительно были упущены. Благодаря этому закону мы будем иметь возможность, чтобы действительно параолимпийцы могли массово участвовать в различных соревнованиях» - добавил министр.

Ксения Давыдова