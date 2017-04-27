Создать в РК единый фонд для финансирования спорта предложила Дарига Назарбаева

В ходе обсуждения на пленарном заседании Сената Парламента РК поправок в законодательство по вопросам физической культуры и спорта член комитета Сената по международным отношениям, обороне и безопасности, сенатор Дарига Назарбаева высказала ряд предложений для развития массового спорта в стране, передает корреспондент Zakon.kz.

«Мы не хотим умолять значение законопроекта, который обсуждается сегодня. Мы его поддерживаем, но хочу подчеркнуть, что данный законопроект не имеет ничего общего с вопросами развития массового спорта, с вопросами здорового образа жизни. Данный законопроект говорит о том, что теперь будут распределены полномочия, власть и деньги между государственными структурами, Национальным олимпийским комитетам и, дескать, это будет больше отвечать интересам развития именно профессионального спорта», - сказал она.

«Мы не умоляем значения профессионального спорта. Наши спортсмены, их высочайшие олимпийские достижения являются гордостью для нашей страны и большим примером для подрастающего поколения, которое с каждым годом все больше хочет вовлекаться в спорт, заниматься спортом. Кто-то из них выберет профессиональную стезю, а кто-то просто для того, чтобы быть крепким, сильным, физически здоровым человеком. Такие задачи должны решаться», - добавила Д. Назарбаева.

В то же время депутат особо обратила внимание на то, что в стране число занимающихся спортом казахстанцев очень мало, зато за последние годы государство стало больше денег тратить на здравоохранение.

«Какие сегодня хотелось бы вам привести цифры. Мы все с вами знаем, что с каждым годом расходы на здравоохранение растут. Статистика хронических заболеваний населения тоже не самая радужная. На заседании комитета представителями министерства были озвучены цифры - из 5 миллионов человек, которые сдавали президентский тест в прошлом году, прошли успешно только 70 тысяч. Вот вам в целом общий показатель состояния массового спорта и физической подготовленности подрастающего поколения», - констатировала сенатор.

По ее данным, из 2,8 миллионов школьников только 427 тысяч в настоящее время вовлечено в спорт.

«Среди студентов только 39%. Такие вот цифры. Также из бюджета общего, а это государственный бюджет - 19 миллиардов тенге и местный бюджет - 67 миллиардов тенге только 9% выделяется на массовый спорт и еще эта цифра довольно таки спорная, потому что буквально год назад эта цифра была примерно 4%», - подчеркнула Д. Назарбаева.

В развитии темы она высказала ряд предложений по развитию массового спорта в Казахстане.

«В связи с этим мы предлагаем, многие спортсмены даже профессиональные говорят о том, что президентский тест очень сложный и он не под силу порой даже профессиональному спортсмену. И многократно на протяжении последних лет депутаты предлагали разделить президентский тест на несколько категорий по степени сложности для того, чтобы не отталкивать людей от спорта, не порождать у них страх перед президентским тестом и разными способами не получать освобождение от уроков физкультуры, что сегодня происходит у нас», - пояснила сенатор.

При этом она отметила, что сегодня финансирование спорта идет из разных источников.

«Одним из самых крупных спонсоров спорта является фонд «Самрук-Казына» и Министерство культуры и спорта. И каждый орган выделяет эти деньги самостоятельно. Друг другу неподконтрольно. Есть фонд развития индустрии, туризма и спорта, есть предложение, есть рекомендации, решение о том, чтобы спорт финансировался из одного источника при сохранении выделяемых объемов финансовых средств через фонд развития - корпоративный фонд, где средства будут распределяться прозрачно, где будут приниматься коллегиальные решения о том, как будут распределяться средства на спорт. Этот вопрос тоже до сих пор не решен», - заметила депутат.

Также, по ее словам, Министерству культуры и спорта совместно с Министерством финансов рекомендуется проработать вопрос разделения бюджетных программ по финансированию профессионального, специализированного и массового спорта, а также предоставить налоговые льготы профессиональным спортивным клубам, детско-юношеским школам и спортивным сооружениям в виде, например, освобождения налога НДС.

«Далее мы предлагаем определить объем финансирования из государственного бюджета в процентном соотношении по следующим категориям: профессиональный спорт, специализированный и массовый спорт. Предусмотреть на развитие массового спорта не менее 30% от общего объема финансирования спорта. Также в школах нет единообразного преподавания спорта. То есть каждая школа, каждый регион сам определяет какими видами спорта та или иная школа в меру своих возможностей должна заниматься. Мы считаем, что необходимо Министерству культуры и спорта совместно с Министерством образования и науки и местными исполнительными органами разработать программу развития спорта в общеобразовательных учебных заведениях, утвердить перечень видов спорта, а также определить порядок из преподавания. Пока эти все вопросы не упорядочены», - сказала Д. Назарбаева.

И самый больной вопрос, на ее взгляд, заключается в спортивной инфраструктуре.

«И самый больной вопрос - это спортивная инфраструктура. В прошлом году Министерство культуры и спорта очень активно ратовало за то, чтобы уроки физкультуры проводились в школах 3 часа в неделю, но большинство школ, практически около 60%, обеспечить трехчасовые занятия спортом в неделю сегодня не в состоянии. Поэтому необходима отдельная программа по созданию инфраструктуры для развития массового спорта именно в общеобразовательных учебных заведениях, в городах и сельской местности с применением механизмов ГЧП. Как правило, наши госорганы тут же предлагают строить дорогостоящие объекты физкультурные комплексы за бюджетные деньги. Мы полагаем, что сегодня достаточно созрел наш национальный бизнес, который готов на условиях ГЧП инвестировать средства в развитие спортивной инфраструктуры», - подчеркнула сенатор.

Как дополнила депутат, также предлагается законодательно закрепить ответственность местных исполнительных органов за развитие спорта и спортивной инфраструктуры в регионах, пропаганду здорового образа жизни и поощрение спортивных состязаний.

«Я просто хотела бы, чтобы мы рассматривали сегодня спорт не только через призму спорта высоких достижений для того, чтобы на олимпийском пьедестале блистали наши звезды спорта. Мы также должны львиную долю нашего внимания, финансирования выделять на развитие массового спорта. Речь идет о здоровье населения, о качестве человеческого капитала. Кстати, все эти рекомендации Министерство нам обещало, что осенью зайдет с новыми поправками в закон о спорте, и обещало, что оно их учтет, поэтому я сочла нужным сегодня озвучить их публично», - заключила Д. Назарбаева.

В свою очередь спикер Сената Касым-Жомарт Токаев выразил надежду, что министерство культуры и спорта зайдет в парламент с поправками осенью текущего год, как и обещало.

«Хорошо. Осенью министерство, надеюсь, зайдет к нам с новыми поправками в закон о физкультуре и спорта? Кто обещал? Заместитель министра? Вот вы выполняйте теперь обещание», - обратился он к представителям ведомства.

Ксения Давыдова