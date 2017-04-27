Глава государства посетил областное здание «Ассамблеи народа Казахстана»

Глава государства осмотрел монумент «Қазақ еліне мың алғыс!», возведенный перед областным зданием «Ассамблеи народа Казахстана». Монумент построен по инициативе 20 этнокультурных объединений региона и является символом благодарности и чистоты помыслов разных этносов казахскому народу.

Нурсултан Назарбаев отметил, что главным богатством независимого Казахстана является дружба наций и народностей в полиэтничном государстве.

Президент Казахстана осмотрел здание Ассамблеи народа Казахстана, в котором размещены также государственное учреждение «Қоғамдық келісім» и этнокультурные центры региона.

В ходе посещения Главе государства был продемонстрирован музыкальный номер «Бірлігіміз жарасқан» в исполнении представителей этнокультурных объединений.