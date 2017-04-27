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Глава государства ознакомился с деятельностью ТОО «Gold Aluminum»

 

В ходе рабочей поездки Глава государства ознакомился с деятельностью ТОО «Gold Aluminum», специализирующегося на производстве алюминиевых профилей для окон.

Президент Казахстана осмотрел информационные стенды и экспозиционные макеты, а также ознакомился с планами работы предприятия.

- Становление собственного производства и замещение импортных товаров - одна из важнейших задач, стоящих на данном этапе экономического развития страны, - сказал Нурсултан Назарбаев.

В завершение Президент Казахстана побеседовал с работниками компании и пожелал им плодотворной работы и профессиональных достижений.

 

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Предприятие запущено в рамках Карты индустриализации в 2014 году. Объем выпускаемой продукции ТОО «Gold Aluminum» в 2016 году составил порядка 750 тонн алюминиевых профилей. Продукция предприятия экспортируется в страны ближнего зарубежья.

 

27 апреля 2017, 13:34
Источник, интернет-ресурс: *Президента Республики Казахстан

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