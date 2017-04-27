Аким ВКО намерен изменить облик Семея до неузнаваемости

«Так что город Семей заверяю вас: вы не узнаете его в ближайшее время» - Ахметов.

Аким ВКО строит в Семее аэропорт, спортивный комплекс, ливневые канализации и другие сети инженерной коммуникации. Об этом Даниал Ахметов рассказал в ходе отчетного брифинга в службе центральных коммуникаций, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





«Семей - город, где наши большие культурные ценности. Бюджет Семея в 2014 году был 21 млрд. Совокупный бюджет в этом году составил 49 млрд тенге. Сегодня здесь строится аэропорт на 10 млрд., чего никогда не было. Мы завершаем проектно-сметную документацию. Будет уникальный спортивный комплекс «Абай-Арена»» - сказал аким.





Помимо этого он отметил, что в городе крайне неудовлетворительно работает система инженерной коммуникации.





«Сегодня готовится проектно-сметная документация по ливневой канализации, широкие работы по инженерным коммуникациям системы водоснабжения, тепла и канализации. По этому городу бюджет значительно выше, чем Усть-Каменогорск, чего никогда не было. Только в этом году мы на дорожное строительство, на текущий средний ремонт выделяем 3 млрд тенге. То есть все дорожно-строительные компании задействованы. У них воздуха не хватает, чтобы выполнить работы» - рассказал о планах Ахметов.





Также, по его словам, сейчас в Семее ведется строительство нового микрорайона Карагайлы.





«Я хочу, чтобы этот город наконец-то получил микрорайон, который отвечает неким архитектурным ценностям. В частности, и в Семее и во всех городах ВКО делается. Каждый дом, каждая квартира по полторы гаражных места. Ширина проезжей части будет не 3, а 5-6 метров и такой микрорайон строится. Так что город Семей, заверяю вас, вы не узнаете его в ближайшее время. Вы увидите, как меняется набережная, центральная площадь и многое другое. Каждый месяц я персонально занимаюсь этим городом. И могу смело заявить и точно сказать: я знаю его все болевые точки, десятки проблемных мест» - заключил он.





Татьяна Ковалева, Астана