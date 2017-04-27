Кто освобождается от уплаты налога на имущество

ДГД по Павлодарской области напоминает, что с учетом внесенных изменений в Налоговый кодекс плательщиками налога на имущество физических лиц не являются:

1) герои Советского Союза, герои Социалистического Труда, лица, удостоенные званий «Халық қаһарманы», «Қазақстанның Еңбек Ері», награжденные орденом Славы трех степеней и орденом «Отан», многодетные матери, удостоенные звания «Мать-героиня», награжденные подвеской «Алтын алқа», отдельно проживающие пенсионеры - в пределах 1000-кратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года, от общей стоимости всех объектов налогообложения, находящихся на праве собственности;

2) участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица, лица, награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, а также лица, проработавшие (прослужившие) не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, инвалиды - в пределах 1500-кратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года, от общей стоимости всех объектов налогообложения, находящихся на праве собственности;

3) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, на период до достижения ими восемнадцатилетнего возраста;

4) индивидуальные предприниматели по объектам налогообложения, используемым в предпринимательской деятельности, за исключением жилищ и других объектов, по которым налоговая база определяется в соответствии со статьей 406 настоящего Кодекса и исчисление налога производится налоговыми органами в соответствии со статьей 409 настоящего Кодекса.

Не подлежат освобождению от уплаты налога на имущество объекты налогообложения, переданные в пользование или имущественный наем (аренду).